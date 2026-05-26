Lietuvos centrinė kredito unija pirmą kartą įtraukta į „Nasdaq Baltijos First North“ rinką

Obligacijos išleistos pagal iki 8 mln. eurų bendros vertės obligacijų programą. Metinė palūkanų norma siekia 8,25 proc. ir mokama kas pusmetį. Obligacijų nominali vertė – 1 000 eurų, jų trukmė – 10 metų, išpirkimo data – 2035 m. gruodžio 17 d., su galimybe obligacijas išpirkti anksčiau.
LCKU obligacijų emisija investuotojų buvo sutikta itin palankiai – platinimo metu pateikta daugiau kaip 5,5 mln. eurų vertės paraiškų, nors emisijos dydis siekė iki 4 mln. eurų. Daugiau nei 81 proc. pritrauktų lėšų sudarė institucinių investuotojų ir labiau patyrusių mažmeninių investuotojų investicijos nuo 10 tūkst. eurų.
„Debiutas kapitalo rinkoje mums yra svarbus brandos etapas ir aiškus investuotojų pasitikėjimo ženklas. Pirmosios obligacijų emisijos rezultatai parodė, kad rinkos dalyviai Lietuvos centrinę kredito uniją vertina kaip patikimą, stabilų ir skaidriai veikiantį finansų rinkos dalyvį. Tai svarbus įvertinimas ne tik mums, bet ir visam kredito unijų sektoriui“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.
Pasak jo, pritrauktos lėšos skirtos LCKU kapitalo stiprinimui ir kredito unijų tinklo plėtrai, kad šis galėtų dar aktyviau finansuoti Lietuvos gyventojus ir vietos verslus: „Šis žingsnis reiškia ne tik mūsų organizacijos augimą, bet ir platesnes kredito unijų finansavimo galimybes bendruomenėms bei stipresnę Lietuvos finansinę ekosistemą“, – teigia LCKU Iždo departamento direktorius Rūtenis Šukevičius.
„Sveikiname Lietuvos centrinę kredito uniją prisijungus prie „Nasdaq Baltijos“ kapitalo rinkos. Kredito unijų sektoriaus įsitraukimas į kapitalo rinkas yra svarbus žingsnis stiprinant regiono finansų sistemos įvairovę, didinant skaidrumą bei plečiant investavimo galimybes“, – sako „Nasdaq Vilnius“ prezidentas Gediminas Varnas.
LCKU yra pirmoji ir didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje, vienijanti 44 kredito unijas, veikiančias po bendru LKU kredito unijų grupės prekės ženklu.
Beveik 30 metų nuosekliai augusi LKU kredito unijų grupė šiandien vienija daugiau kaip 130 tūkst. narių – gyventojų ir verslo klientų – visoje Lietuvoje. 2026 m. kovo 31 d., konsoliduota LKU kredito unijų grupės turtas siekė 1,27 mlrd. eurų, o paskolų portfelis perkopė 1 mlrd. eurų.