Mitas sugriautas: darbas gamykloje prasideda ne nuo diplomo, o nuo pirmos praktikos

Kiekvienoje laidoje žiūrovai kviečiami į realias darbo vietas, kur kartu su vedėja Rosita Paulauskaite ir ekspertais nagrinėjami populiarūs stereotipai. Šįkart aiškinamasi, ar tikrai norint tapti inžinieriumi būtini keli universitetiniai diplomai, ar darbuotojų sauga stabdo procesus, ir ar įmanoma profesiją pradėti nuo visiško nulio.
Šiame epizode žiūrovai supažindinami su modernios gamybos realybe „Vaivora Engineering“ įmonėje, kur apie inžinerijos kelią, praktinius įgūdžius ir darbuotojų ugdymą kalba įmonės vadovas Aurimas Jablonskis: „Mes visiems duodame pabandyti. Tai prasideda nuo detalės valymo. Detalės valymas parodo, ar tu sugebi. Jeigu tu teisingai tai padarai, tu gali būti inžinieriumi.“
Jo teigimu, profesinis kelias nebūtinai prasideda nuo akademinės aplinkos: „Nereikia universiteto. Mes išmokome žmogų nuo nulio – svarbiausia yra noras ir praktika.“
„Noriu dirbti“. Ar tikrai inžinieriumi gali būti nebaigęs mokslų?
Įmonės gamybos vadovas Žilvinas Žiukas pabrėžia nuoseklaus mokymosi svarbą ir praktinių įgūdžių reikšmę:
„Vis tiek būtų tam tikros užduotys – pradžioje paprastesnės, kažkokį prisukti varžtą, sudėti guoliuką ir viskas paeiliui. Kai darai, sužinai, padarai – ir taip po truputį supranti procesą.“
Susiję straipsniai
Jis taip pat akcentuoja, kad šiuolaikinė gamyba reikalauja ne tik rankų darbo, bet ir technologinio supratimo:
„Čia yra didelis žinių bagažas – brėžinių skaitymas, matavimas, darbas su 3D modeliais. Tai yra inžinerija, o ne vien mechaninis veiksmas.“
Laidoje kalbama ir apie darbuotojų saugą bei emocinę gerovę. „Darbo psichologija“ direktorė Greta Sakalė pabrėžia, kad šiuolaikinė saugos kultūra apima kur kas daugiau nei vien taisykles:
„Darbuotojų sauga ir sveikata prasideda nuo darbo sutarties momento. Tai apima visą žmogaus buvimą darbe – nuo fizinių rizikų iki emocinės gerovės.“
Ji atkreipia dėmesį, kad sauga yra bendras visų atsakomybės laukas:
„Jeigu darbuotojas į darbą išeina sveikas, mes tikimės, kad jis toks pat grįš namo. Todėl svarbu ne tik taisyklės, bet ir sąmoningumas bei vienas kito stebėjimas.“
Laida „Noriu dirbti“ siekia parodyti, kad šiuolaikinės profesijos yra atviros įvairių patirčių žmonėms, o svarbiausi veiksniai – smalsumas, motyvacija ir noras mokytis.
„Noriu dirbti“ žiūrėkite Lrytas portale ir „YouTube“ platformoje.