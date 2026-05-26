Palangos verslininkai šaukiasi pagalbos – šiems darbuotojams siūlo net iki 5 tūkst. eurų algą

Užimtumo tarnybos Palangos skyriaus vedėjos Linos Lukauskienės teigimu, darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą, o balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jau turėjo suformavę pagrindines komandas. Visgi, laisvų vietų, pasak jos, dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršija paklausą.
„Palanga stipriai išsiskiria sezoniškumu ir darbo paklausa – čia prieš vasarą turime daugiau darbo pasiūlymų nei klientų, ieškančių atitinkamo darbo – virėjų, kambarių tvarkytojų, virtuvės darbuotojų“, – pranešime cituojama L. Lukauskienė.
Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Pasak Užimtumo tarnybos, šiuo metu Palangoje maždaug penkiolika įmonių ieško 30 virėjų, o siūlomas bruto atlyginimas priklausomai nuo patirties svyruoja nuo 1 200 iki 4 960 eurų per mėnesį.
Kur rasti žmonių? Talentų pritraukimas ir išlaikymas regione
Dar daugiau nei 20 pajūrio darbdavių ieško kitų darbuotojų virtuvėje – indų plovėjų, pagalbinių darbuotojų, virėjo padėjėjų, o 15 įmonių – padavėjų ir barmenų.
Dvidešimčiai darbdavių trūksta kambarių tvarkytojų ir valytojų, kuriems pavasarį už apartamentų tvarkymą buvo siūlyta iki 1 500 eurų per mėnesį, atskaičius mokesčius.
Susiję straipsniai
Tuo metu aštuoni prekybos centrai ir parduotuvės vasarai ieško pardavėjų.
Pajūrio verslas aktyviai laukia ir dirbančio jaunimo. Užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu 16–17 metų moksleiviams darbą siūlo apie 15 darbdavių.
Jiems siūloma įsidarbinti pagalbiniais darbuotojais pajūrio vynuogyne, skalbyklos darbuotojais, virėjų padėjėjais, padavėjų padėjėjais, pardavėjais, greitojo maisto ruošimo darbuotojais, kambarių tvarkytojais.
Nuo 18 metų moksleiviams pasirinkimas dar didesnis – daugiau nei 40 įmonių ieško postų stebėtojų, gelbėtojų, administratorių, nuomos punktų darbuotojų ar greitojo maisto ruošėjų.
Jauniausiems mokiniams nuo 14–15 metų darbą siūlo lauko prekyba ledais užsiimančios įmonės, vaikų pramogų ir laisvalaikio organizavimo vietos.
Darbo užmokestis neturintiems patirties prasideda nuo 1 153 eurų per mėnesį arba 7,05 euro už valandą, neatskaičius mokesčių.
Pajūryje sezoninių darbuotojų poreikis šiemet labiausiai augo Neringoje – per kovą ir balandį darbdaviai paskelbė 81 sezoninę darbo vietą. Klaipėdoje šiuo laikotarpiu buvo 400 mažiau darbo pasiūlymų – iš viso 2,3 tūkst., o Palangoje darbo paklausa išliko panaši.
PalangaVerslasJAV verslininkai
Rodyti daugiau žymių