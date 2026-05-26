Po naujų JAV smūgių Iranui – naftos rinkų reakcija

Apie 0.30 val. Grinvičo (3.30 val. Lietuvos) laiku „West Texas Intermediate“ (WTI) rūšies naftos kaina buvo nukritusi 5,46 proc., iki 91,33 JAV dolerio už barelį.
Tačiau Šiaurės jūros „Brent“ rūšies naftos kaina buvo pakilusi 1,6 proc., iki 97,68 JAV dolerio už barelį.
Naftos kainos pirmadienį nukrito žemiau 100 JAV dolerių ribos, nes investuotojai padidino lūkesčius dėl Hormuzo sąsiaurio atvėrimo, kai pasirodė ženklų, kad Vašingtonas ir Teheranas artėja prie susitarimo.
Susiję straipsniai
Tačiau Irano derybininkams atvykus į Dohą derybų dėl karo pabaigos, JAV Centrinė vadavietė pareiškė, kad amerikiečių pajėgos atakavo raketų objektus Pietų Irane ir laivus, bandančius padėti minas, o tai sukėlė pavojų trapioms paliauboms, kurios įsigaliojo balandžio 8 d.