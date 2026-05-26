Po RC skandalo – žinia iš advokatų: nemokamai gins nukentėjusius gyventojus

„Solidarizuojamės su nukentėjusiais piliečiais, todėl padėsime visomis savo žiniomis ir kompetencija tik už sėkmės mokestį. Tai, kas nutiko, negali būti toleruojama ar pateisinama, o atsakingi asmenys privalo būti nustatyti“, – sako „HubLegal“ advokatas, partneris Paulius Galubickas, duomenų apsaugos ir kibernetinės saugos ekspertas
Anot jo, teisinė atsakomybė dėl įvykusio incidento tenka ne tik pačiam Registrų centrui, bet ir gerokai platesniam ratui šalių, įskaitant trečiuosius asmenis bei organizacijas, per kurių pažeidžiamas sistemas buvo įvykdyta ši stambaus masto vagystė.
„Buvo tik laiko klausimas, kada paaiškės tokio didelio masto Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų registrų duomenų vagystė iš jų valdytojo – Registrų centro. Abu šie registrai, priešingai nei kiti, niekada neturėjo dviejų veiksnių autentifikavimo prisijungiant.
Prisijungimai buvo kontroliuojami minimaliai – leidžiant jungtis tik iš iš anksto užregistruotų naudotojų IP adresų. Jei Registrų centro vietoje būtų bet kuri privati įmonė, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) ar Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) ją jau seniai būtų nubaudę milžiniškomis baudomis už saugumo reikalavimų nepaisymą“, – pažymi teisininkas.
Anot teisininkų, šis įvykis dar kartą parodė, kad valstybė neturi reikiamų resursų ir kompetencijų duomenų saugumui užtikrinti.
„Problema yra ne organizacijos vadovas ar finansavimas. To tikrai būtų pavykę išvengti, jei valstybė savo piliečių duomenis būtų patikėjusi saugoti didiesiems pasaulio debesų paslaugų teikėjams“, – teigia jis.
Nukentėjusiems Lietuvos gyventojams „HubLegal“ advokatai padės nemokamai įvertinti individualias rizikas, parengs pirminius teisinius dokumentus bei suformuos veiksmų planą ir padės suvaldyti kylančias grėsmes bei pasirengti ateities ginčams dėl žalos atlyginimo.
Dėl duomenų vagystės nukentėję gyventojai į advokatų kontorą gali kreiptis specialiai tam sukurta platforma jos svetainėje ir el. paštu grupesieskinys@hublegal.lt
