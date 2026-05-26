VerslasRinkos pulsas

Registrų centras kuriam laikui stabdo vieną paslaugą: nebeįmanoma pasitikrinti svarbių asmeninių duomenų

2026 m. gegužės 26 d. 13:07
Lrytas.lt
Nutekėjus dideliam kiekiui asmens duomenų, Registrų centras (RC) suteikė gyventojams galimybę pasitikrinti, ar jūsų duomenys nutekėjo. Tačiau jau nuo pirmadienio vakaro sistema pradėjo strigti, o trikdžiai tęsėsi ir antradienį. Tarsi to būtų maža, RC informuoja, kad išaugęs lankytojų srautas neigiamai paveikė ir kitų nemokamų paslaugų teikimą.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako vilnietis Justas, jis šiuo metu vis dar negali pasitikrinti, kas norėjo prieigos prie jų duomenų. Vyras tikina, kad RC jo užklausą atmetė. 
„Niekaip nesuprantu, kodėl ir ši sistema neveikia. Nėra aišku, kada galėsiu tai pasitikrinti ir kodėl RC mano prašymą atšaukė“, – pyko vilnietis.
RC atstovas Mindaugas Samkus patvirtino, kad šiuo metu dėl išaugusio besikreipiančiųjų srauto ši paslauga laikinai neteikiama.

Pasitraukęs „Registrų centro“ vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją

„Šią galimybę numatome atnaujinti sumažėjus klientų srautui. Atsiprašome už nepatogumus.
Atkreipiu dėmesį, kad norintiems sužinoti, ar Nekilnojamojo turto registro (NTR) tvarkomi asmens duomenys, buvo atskleisti piktavaliams galima, ši paslauga veikia“, – teigia M. Samkus.
