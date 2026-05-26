Registrų centras kuriam laikui stabdo vieną paslaugą: nebeįmanoma pasitikrinti svarbių asmeninių duomenų

Kaip naujienų portalui Lrytas sako vilnietis Justas, jis šiuo metu vis dar negali pasitikrinti, kas norėjo prieigos prie jų duomenų. Vyras tikina, kad RC jo užklausą atmetė.
„Niekaip nesuprantu, kodėl ir ši sistema neveikia. Nėra aišku, kada galėsiu tai pasitikrinti ir kodėl RC mano prašymą atšaukė“, – pyko vilnietis.
RC atstovas Mindaugas Samkus patvirtino, kad šiuo metu dėl išaugusio besikreipiančiųjų srauto ši paslauga laikinai neteikiama.
„Šią galimybę numatome atnaujinti sumažėjus klientų srautui. Atsiprašome už nepatogumus.
Atkreipiu dėmesį, kad norintiems sužinoti, ar Nekilnojamojo turto registro (NTR) tvarkomi asmens duomenys, buvo atskleisti piktavaliams galima, ši paslauga veikia“, – teigia M. Samkus.