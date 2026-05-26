Sugedusios mėsos detektyvas: tai, ką išvydo prapjovęs – šokiravo ir supykino

Balandžio 25 dieną Gargždų „Lidl“ parduotuvėje klaipėdietis Aleksandras įsigijo vakuume supakuotos kiaulienos sprandinės, tačiau tai, ką išvydo pradaręs pakuotę, jį šokiravo.
„Šio tinklo prekybos centruose dažnai perkame mėsą ir namuose iš jos malame faršą. Užsišaldome taip paruoštą mėsą ir sunaudojame per ilgesnį laiką.
Tą darome jau kurį laiką ir iki šiol mėsos kokybe neteko nusivilti, tačiau šį kartą viskas buvo kitaip – pradarius pakuotę ir prapjovus mėsą iš kažkokio darinio mėsos viduje išbėgo geltonas, dvokiantis skystis. Kreipėmės į „Lidlą“ ir pranešėme apie tai. Sulaukėme atsakymo, kuris mus nemaloniai nustebino“, – savo istoriją pradėjo Aleksandras.
Anot jo, į situaciją „Lidl“ sureagavo operatyviai ir pasiūlė pristatyti nekokybišką mėsą į bet kurį šio tinklo prekybos centrą, tačiau dėl kompensacijos jam buvo pasiūlyta kreiptis į gamintojus asmeniškai.
„Nuoširdžiai apgailestaujame, kad, nepaisant griežtų kontrolės priemonių, teko kreiptis į mus, bei dėkojame, kad skyrėte laiko pasidalinti pastebėjimais apie produktą.
Produktą, kurio kokybė sukėlė abejonių, pateikus kasos kvitą, galima grąžinti bet kurioje „Lidl“ parduotuvėje visoje Lietuvoje. Svarbu, kad prekė būtų grąžinta originalioje pakuotėje. Informuojame, kad gavome tiekėjo patvirtinimą dėl Jūsų kreipimosi.
Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už šią situaciją ir įsipareigojo kompensuoti Jūsų patirtas išlaidas. Kadangi tai yra firminis jų produktas, maloniai prašome tolesnį bendravimą dėl šio atvejo ir kompensacijos derinimo tęsti tiesiogiai su jais“, – rašoma „Lidl“ atsakyme į Aleksandro laišką.
Problemos, anot vyriškio, prasidėjo, kai su juo susisiekė tiekėjo, kuris yra Latvijoje, atstovas.
„Mėsos tiekėjas yra bendrovė „Kurzemes Galsaimnieks“. Įmonės atstovas, kuris, kaip suprantu, yra iš Palangos, bendravo nemaloniai, buvo arogantiškas, pradėjo užgaulioti. Sulaukiau ir laiško, kuriame rašė, esą tas darinys mėsoje galėjo būti abscesas (lokalizuota, pūliais užpildyta ertmė, susidariusi dėl organizmo audinių uždegimo ir infekcijos).
Vienu žodžiu, po to, kai jų atstovas arogantiškai pranešė, kad priveš man prie namų 10 000 eurų, bendravimas baigėsi. Visoje šioje situacijoje keista tai, kad dėl kompensacijos su tiekėjais turėjome patys tartis. Manau, kad tą turėjo padaryti „Lidl“, – sako Aleksandras.
Mėsos atgal jis negrąžino, laiko šaldiklyje, nes svarsto, kad galbūt prireiks ją tirti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratorijoje.
„Manau, kad „Lidl“ turėtų peržiūrėti visą tos vakuume supakuotos sprandinės siuntą, gal ji visa yra pagedusi arba su tokiais dariniais, kokius mes radome prapjovę. Noriu informuoti ir kitus pirkėjus, kad jie būtų atidūs ir išvengtų tokių nemalonių situacijų, į kurias patekome“, – perspėja vyriškis.
Naujienų portalas VE.lt taip pat kreipėsi į „Lidl“ dėl minėtos situacijos komentaro.
„Pirmiausiai norime atsiprašyti pirkėjo dėl įsigytos nekokybiškos prekės. Produktų kokybei skiriame itin didelį dėmesį, taip pat keliame aukštus kokybinius reikalavimus tiekėjams bei gamintojams, jog tokių situacijų būtų išvengta. Visais atvejais, kuomet yra įsigyta galimai kliento lūkesčių netenkinanti prekė, pirkėjas ją gali grąžinti bet kurioje mūsų parduotuvėje ir atgauti sumokėtus pinigus.
Kadangi minėtų atveju tai nėra mūsų privataus prekės ženklo produktas, tokias situacijas tiesiogiai sprendžia produkto tiekėjas ar gamintojas. Šiuo atveju esame gavę produkto gamintojo patvirtinimą, kad jis pirkėjui kompensuos patirtą nuostolį.
Papildomai klientas į mus nebesikreipė. Pastaruoju metu dėl minėto produkto kokybės jokių analogiškų skundų nesame sulaukę. Dar kartą apgailestaujame dėl šios situacijos ir kviečiame pirkėją susisiekti su „Lidl Lietuva“ Klientų aptarnavimo skyriumi nemokamu telefono 0 800 10 011, jog galėtume šią situaciją išspręsti. Apgailestaujame dėl šio nemalonaus nutikimo, dėsime pastangas, kad tokie atvejai nepasikartotų ateityje“, – komentuoja „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.