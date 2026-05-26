Tauragėje atidarytas daugiau kaip milijoną kainavęs stadionas – pamatykite kaip atrodo

2026 m. gegužės 26 d. 09:10
Tauragėje pirmadienį oficialiai atidarytas už daugiau nei 1 mln. eurų atnaujintas Jovarų pagrindinės mokyklos stadionas.
Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas teigia, kad nors projekto metu netrūko iššūkių, jis buvo įgyvendintas sėkmingai.
„Pagaliau Jovarų pagrindinė mokykla turės modernią, saugią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią sporto infrastruktūrą. Tikimės, kad ši atnaujinta erdvė sudarys dar geresnes sąlygas mokinių fiziniam ugdymui bei sportinei veiklai“, – pranešime sakė D. Kaminskas.
Anot vietos savivaldybės, po rekonstrukcijos stadione įrengti bėgimo takai, futbolo, krepšinio ir lauko teniso aikštės, paplūdimio tinklinio aikštė, lauko treniruokliai, vaikų žaidimų erdvė.
Čia taip pat įrengtos žiūrovų tribūnos, lauko klasių erdvės, geriamojo vandens kolonėlė ir kita infrastruktūra.
Darbai atlikti įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“.
