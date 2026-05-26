Vienas kontaktas vietoje kelių tiekėjų: kaip keičiasi renginių maitinimo organizavimas

„Dažniausiai nuvertinama, kiek laiko užima tinkamų tiekėjų atranka ir jų suderinimas – didžiausios laiko sąnaudos čia atsiranda ne užsakymo procese, o būtent atrenkant ir suderinant tinkamus tiekėjus. Tai viena sudėtingiausių renginio dalių,“ – sako „Negaminsiu.lt“ komercijos ir partnerystės vadovė Jurgita Židonė.
Būtent todėl vis daugiau įmonių šiandien renkasi paprastesnį kelią – vieną kontaktą vietoje kelių tiekėjų.
Vienas kontaktas – paprastesnis procesas
„Negaminsiu.lt“ platformoje suburta atrinktų, patikimų maisto gamintojų komanda – nuo smulkių konditerių iki restoranų ir maisto studijų, o partnerių tinklas nuolat plečiamas. Skirtingi šefai ir konditeriai turi savo braižą, pateikimo stilių ir skonius. Tai leidžia greitai ir tiksliai parinkti tinkamą variantą – nepriklausomai nuo renginio dydžio ar pobūdžio.
Užuot patiems naršius pasiūlymus, derinant meniu bei logistiką, įmonės gauna priskirtą Negaminsiu.lt asmeninį šventinio maisto patarėją. Jis įsigilina į renginio pobūdį, įvertina dalyvių skaičių bei biudžetą, parenka tinkamiausius gamintojus ir sudėlioja visą maitinimo planą. Toks modelis leidžia įmonėms reikšmingai sutaupyti laiko, t.y. vienas kontaktas – visas procesas.
„Didžiausia vertė klientui – ne pasirinkimų kiekis, o gebėjimas atrinkti tai, kas tikrai tinka konkrečiai progai,“ – sako J. Židonė.
Tai ypač svarbu, kai poreikiai skiriasi – nuo 10 žmonių susitikimo iki 200 dalyvių konferencijos. Abiem atvejais sprendimas gimsta toje pačioje platformoje ir per tą patį kontaktą.
Maistas – svarbi įvaizdžio dalis
Verslo renginiuose maistas seniai nėra tik maitinimas. Jis subtiliai parodo, kaip įmonė mąsto, kokios jos vertybės, kiek dėmesio skiria detalėms ir kokį įspūdį nori palikti savo klientams bei partneriams.
Nuo kavos pertraukos iki desertų ar valgomų dovanų – viskas kuria bendrą patirtį ir prisideda prie galutinio įspūdžio. Todėl svarbu ne tik atskirų sprendimų kokybė, bet ir jų visuma bei vientisumas.
Maitinimą koordinuojant per vieną kontaktą, lengviau užtikrinti, kad visos dalys derėtų tarpusavyje – tiek skoniu, tiek pateikimu.
Kai organizatoriams nereikia galvoti apie maitinimą – jie gali galvoti apie patį renginį.