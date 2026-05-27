„Delfi“ 2025 m. pajamas augino 21 proc.: tęs investicijas į bendrovės stiprinimą

„Delfi“ pajamos augo dėl naujai įsigytų konferencijų verslų, augusių pajamų iš prenumeratos, melagingos informacijos automatinio identifikavimo tekstyno sukūrimo projekto.
„Delfi“ 2025 m. pelnas prieš apmokestinimą sudarė 321 tūkst. eurų, kai, palyginimui, 2024 m. jis buvo lygus 1,2 mln. eurų. Grynasis pelnas už 2025 m. sudarė 339 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
2025 m. „Delfi“ augino darbuotojų skaičių: vidutinis „Delfi“ metinis darbuotojų skaičius 2025 m. buvo 194, kai 2024 m. – 177.
Vytautas Benokraitis, „Delfi“ direktorius, teigia, kad bendrovės pelningumas 2025 m. mažėjo dėl didesnių investicijų į portalo bei konferencijų turinio ir gamybos išlaidas, taip pat į televizijos kanalo „Delfi TV“ programą.
„Mes žiūrime į ilgalaikę perspektyvą ir stipriname tiek savo naujienų portalą „Delfi“, tiek kitas veiklas, kas mums leidžia užtikrinti aukščiausią kokybę vartotojams ir išlikti rinkos lyderiais. Turime stipriausią, profesionalių žurnalistų parengtą turinį, kuriuo pasitiki skaitytojai, turime „Delfi Brand Studio“, padedančią sukurti ir įgyvendinti idėjas savo klientams, turime sparčiausiai augantį televizijos kanalą „Delfi TV“, taip pat didžiausias auditorijas tiek gyvai, tiek internetu surenkančias konferencijas. Šiais metais ir toliau stiprinsime tiek savo turinį, tiek visus kanalus, kuriuose jis platinamas“, – sako V. Benokraitis.
„Delfi“ – žiniasklaidos bendrovė, kurios veikla apima skaitomiausią kiekvieną dieną naujienų portalą „Delfi“ su visa eile teminių kanalų, skirtų įvairioms auditorijoms, televiziją „Delfi TV“, konferencijų LOGIN, „EBIT“, „HR savaitė“ ir kitų organizavimą.
„Delfi“ nuo 2007 m. priklauso Estijos žiniasklaidos grupei „Ekspress Grupp“. Tai žiniasklaidos grupė, plėtojanti internetinės žiniasklaidos, leidybos ir laikraščių verslą Baltijos šalyse. „Ekspress Grupp“ Lietuvoje taip pat priklauso ir reklamos paslaugų internete bendrovė „Digital Matter“, naujienų agentūra ELTA.
DelfiEkspress Gruppžiniasklaida
Rodyti daugiau žymių