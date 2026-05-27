„Iki“ mažina maisto švaistymą: šiais metais paramai perduoda daugiau nei ketvirtadaliu daugiau maisto

Pernai „Iki“ skirtingoms organizacijoms paaukojo maisto produktų už beveik 3,1 mln. eurų, „Maisto bankui“ perduoto maisto vertė siekė 2,7 mln. eurų. Šiais metais tinklas perdavė beveik 25 proc., daugiau maisto produktų nei praėjusiais metais tuo pačiu metu, o balandį perduota parama augo daugiau nei 35 proc.
Pasak Nijolės Kvietkauskaitės, „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, šie skaičiai rodo nuoseklų prekybos tinklo siekį dar labiau prisidėti prie skurdo mažinimo ir atsakingo maisto vartojimo.
„Esame socialiai atsakingas verslas, todėl parama bendruomenei yra natūrali kasdienybės dalis. Su „Maisto banku“ bendradarbiaujame dar nuo 2009 metų – buvome pirmasis iš didžiųjų prekybos tinklų, tapęs šios organizacijos rėmėju, ir iki šiol esame paramos maistu flagmanas Lietuvoje. Ši partnerystė toliau puoselėjama – parama „Maisto bankui“ šiemet jau augo maždaug ketvirtadaliu, o tai reiškia daugiau išgelbėto maisto bei daugiau realios pagalbos žmonėms“, – sako N. Kvietkauskaitė.
Augančią paramą lemia ir tai, kad metų pradžioje „Iki“ išplėtė „Maisto bankui“ perduodamų produktų kategorijas. Į kasdienį paramos procesą įtraukta ir šviežiai parduotuvėse kepta duona bei bandelės – kokybiški kepiniai, kurie nebuvo nupirkti. Dalį jų pirkėjai kitą dieną gali įsigyti su didele nuolaida, o likusi produkcija perduodama labdarai.
Dar efektyviau perduoti paramą leidžia ir išplėstas parduotuvių, įsitraukusių į bendradarbiavimą su „Maisto banku“, skaičius. Šiuo metu į kasdienį maisto perdavimą įtrauktos beveik visos „Iki“ parduotuvės Lietuvoje. Jų darbuotojai reguliariai atrenka ir paruošia kokybiškus, vartoti tinkamus, tačiau neparduotus produktus, kad šie laiku pasiektų „Maisto banką“ ir būtų perduoti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai.
Papildoma pagalba „Maisto banką“ pasiekė po balandį vykusios jubiliejinės fondo akcijos. Jos metu „Iki“ pirkėjai buvo kviečiami aukoti ilgo galiojimo produktų, o prekybos tinklas įsipareigojo jų paramą dar padidinti – prie pirkėjų paaukoto kiekio pridėti papildomus 10 proc. Atsižvelgusi į „Maisto banko“ poreikius, „Iki“ šią paramą skyrė viena labiausiai šiuo metu trūkstamų prekių – aliejumi. Fondą jau pasiekė 10 palečių, arba beveik 8 tūkst. butelių aliejaus.
„Iki“ rūpinasi, kad maistas pasiektų kuo daugiau žmonių
„Iki“ tvarumo vadovas Vilius Jorudas pažymi, kad socialinė atskirtis bei maisto švaistymas Lietuvoje išlieka kompleksinės problemos, todėl joms reikia ir kompleksinių sprendimų.
„Mums svarbu, kad pagalba būtų kuo platesnė, pasiektų skirtingose situacijose esančius žmones, o kartu keistųsi ir visuomenės požiūris į maisto vartojimą. Auganti parama – tai daugiau pilnesnių stalų, daugiau išgelbėto kokybiško maisto ir daugiau realios pagalbos tiems, kuriems jos šiandien reikia labiausiai“, – sako V. Jorudas.
Todėl „Iki“ ne tik išlaiko paramos maistu lyderystę „Maisto bankui“, bet ir plečia pagalbos formas. Didžiosiose tinklo parduotuvėse visoje Lietuvoje veikia nuolatinės „Maisto banko“ aukojimo dėžės, į kurias pirkėjai gali kasdien paaukoti ilgo galiojimo produktų. Ši iniciatyva sulaukė aktyvaus gyventojų įsitraukimo – per pusmetį stokojantiems taip jau paaukota daugiau nei 4 tonos maisto.
Tinklas taip pat kviečia dėl nemokamų maisto produktų kreiptis ir kitas skurstančius žmones maitinančias organizacijas, labdaros fondus ar vaikus globojančias šeimynas.
Prie maisto prieinamumo didinimo prisideda ir „Iki“ sprendimas kokybiškus ilgo galiojimo produktus su neseniai pasibaigusiu „geriausias iki“ terminu parduoti su 70 proc. nuolaida. Tokiu būdu vartoti tinkamas maistas ne išmetamas, o produktų už gerokai mažesnę kainą gali ir tie, kurie pagalbos į labdaros organizacijas nesikreipia. Ši iniciatyva taip pat padeda ugdyti atsakingesnį požiūrį į maisto vartojimą ir primena, kad „geriausias iki“ terminas nebūtinai reiškia, jog produktas nebetinkamas vartoti.
Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų ir valdo plačiausią parduotuvių tinklą tarp didžiųjų prekybininkų šalyje. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,6 tūkst. darbuotojų.