Galingas vėjas pridarė bėdų: be elektros – tūkstančiai gyventojų

Su naujienų portalu Lrytas susisiekęs skaitytojas susirūpinęs – jo sodyboje nėra elektros. „Pas mane sodyboje instaliuotos vaizdo stebėjimo kameros, bet jos jau nuo popietės neveikia. Akivaizdu, kad mūsų kaime nėra elektros, o iš ESO negavome jokios žinutės. Aš dabar esu išvykęs, neramu, kiek laiko truks gedimas“, – susirūpinęs Andrius, skambinęs iš Antazavės seniūnijos.
Portalui Lrytas susisiekus su ESO, jų atstovė Rasa Juodkienė teigė, kad elektros energijos tiekimo sutrikimai Utenos regione šiandien fiksuojami dėl gūsingo vėjo.
Anot jos, sutrikimai pradėjo rastis apie 13 val., o stiprūs vėjo gūsiai prognozuojami iki maždaug 21 val.
„16:20 val. duomenimis, elektros energijos tiekimas sutrikęs apie 5 tūkst. klientų. Situacija greitai keičiasi – vieniems klientams elektros energijos tiekimas atkuriamas, kitiems jis laikinai sutrinka dėl besitęsiančių stiprių vėjo gūsių.
Labiausiai paveikti Švenčionių, Ignalinos ir Zarasų rajonai. Vien Zarasų rajone elektros energijos tiekimas šiuo metu sutrikęs 361 klientui“, – teigė ji.
Taip pat, kaip nurodė R. Juodkienė, šiuo metu nustatytas 110 kV linijos Kazitiškis–Padysnis atsijungimas, kuris buvo paveikęs apie 5500 klientų.
„Daliai jų elektros energijos tiekimą jau pavyko atstatyti – šiuo metu ten dirba mūsų brigados ir tiekimas netrukus bus atstatytas 4 tūkst. klientų.
ESO darbuotojų brigados operatyviai juda iš aplinkinių regionų būtent į Utenos regioną, kad kolegoms padėtų kuo greičiau atstatyti elektros energijos tiekimą. Darbai bus tęsiami visą naktį.
Kol kas sudėtinga prognozuoti, kaip toliau plėtosis vėjo gūsiai ir jų stiprumas, todėl tikėtina, kad rytoj dar gali būti likusių pavienių elektros energijos tiekimo sutrikimų“, – pažymėjo atstovė.
