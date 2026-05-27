Išankstinė metinė infliacija gegužę siekia 5,1 proc.

Jos duomenimis, išankstinis vidutinės metinės infliacijos įvertis gegužę sudaro 3,7 proc.
Per metus labiausiai brango dyzelinas – jo kaina gegužę, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 39,3 proc. Tuo metu benzinas pabrango 30,3 proc., kiti asmeninių transporto priemonių degalai – 19,5 proc. Augalai, gėlės ir sėklos tuo metu pabrango 13 proc., 12,3 proc. pabrango ir asmeninių transporto priemonių priežiūra bei remontas.
30,2 proc. per metus pabrango šilumos energija, 26,7 proc. – suskystintieji angliavandeniai, 13,8 proc. – keleivių vežimas įvairių klasių autobusais, 14,2 proc. – džiovinta, sūdyta, užpilta sūrymu ar rūkyta žuvis, 4,3 proc. – mėsa.
Tuo metu šią gegužę, palyginti su praėjusių metų gegužę, labiausiai atpigo keleivių vežimas traukiniais (34,5 proc.), bulvės (15,7 proc.) bei šviežios datulės, figos ir atogrąžų vaisiai (11,4 proc.)
Išankstinė infliacija apskaičiuota pagal su ES šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).