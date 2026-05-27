Kitos išeities nesugalvojo: oro erdvę virš Maskvos mažiesiems orlaiviams uždaro iki „karo pabaigos“

Remiantis turima informacija, birželio pradžioje Maskvos oro erdvėje planuojama visiškai uždrausti civilinių orlaivių skrydžius 0–5 100 metrų aukštyje.
Kaip rašo „militarnyi.com“, riboto skrydžių zonos ribos apims teritorijas nuo valstybės sienos su Baltarusija vakaruose iki Sankt Peterburgo oro erdvės šiaurėje ir Jekaterinburgo oro erdvės šiaurės rytuose.
Apribojimai taip pat bus taikomi rytinėms ir pietrytinėms Samaros oro erdvės dalims.
Susiję straipsniai
Tuo pačiu metu draudimas nebus taikomas reguliariems ir užsakomiesiems keleiviniams skrydžiams, medicininiams ir evakuacijos skrydžiams, cheminio purškimo iš oro operacijoms, dujotiekių ir elektros linijų stebėjimui, taip pat skrydžiams, vykdomiems pagal vyriausybės sutartis.
Orlaivių savininkų ir pilotų asociacijos duomenimis, apribojimai galios iki karo veiksmų pabaigos.
Šių priemonių įvedimas greičiausiai susijęs su vis gausėjančiais Ukrainos dronais, kurie vis giliau įsiskverbia į centrinius Rusijos regionus, įskaitant labiausiai saugomas teritorijas aplink Maskvą.
Per tokius išpuolius Rusijos oro gynybos pajėgos dažnai klaidingai perima ir numuša civilinius lengvuosius orlaivius.
Vienas iš tokių incidentų įvyko kovo 20 d. Kolomnoje, netoli Maskvos.
oro erdvėMaskvakaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių