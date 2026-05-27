Nuo liepos brangs elektra ir dujos: kiek tiksliai

Šias kainas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino trečiadienio posėdyje.
Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektros kainos taikomos pažeidžiamiems vartotojams – tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia, taip pat mažiau nei 1 tūkst. kWh elektros per metus suvartojantiems gyventojams.
Po Seimo priimtų pakeitimų VERT diferencijuotą tarifą pažeidžiamiems vartotojams pernai pradėjo taikyti pirmą kartą.
Susiję straipsniai
Visuomeninio tiekimo pažeidžiamiems vartotojams tarifas didėja 2 centais iki 20 centų už kWh (su PVM) – tokiu būdu vidutinė mėnesio sąskaita šiems vartotojams didėja 1,31 euro.
Tuo metu mažiausiai elektros suvartojantiems žmonėms vienos laiko zonos „Standartinis“ tarifas, kurį yra pasirinkusi didžiausia dalis vartotojų, auga 2 centais iki 24 centų už kWh (su PVM) – taip mėnesinės sąskaitos šiems gyventojams auga 1,6 euro.
Besišildantiems namus dujomis sąskaitos augs 4 eurais per mėnesį
VERT sprendimu visų trijų gamtinių dujų vartotojų grupėms kintamas kainos tarifas nuo liepos auga 4 centais už kubinį metrą.
Pirmos grupės vartotojai gamtines dujas buityje dažniausiai naudoja šildydamiesi valgį – jų sąnaudos siekia iki 300 kubinių metrų dujų per metus.
Jiems kintamoji kainos dalis didėja iki 93 centų už kubinį metrą (su PVM), pastovioji dalis, vadinamasis abonementinis mokestis, nekinta – toliau sieks 1,17 euro per mėnesį.
Antrajai grupei priklauso tie gyventojai, kurie dujomis šildosi namus ir jų per metus sunaudoja daugiau nei 300 kubinių metrų, trečiajai – suvartojantys daugiau nei 20 tūkst. kubinių metrų dujų.
Antrosios grupės vartotojams kintama kainos dalis auga iki 69 centų, trečiosios – iki 66 centų už kubinį metrą (su PVM).
Tiek antros, tiek trečios grupės dujų vartotojams taikoma pastovioji kainos dalis nekinta – kaip ir dabar sieks 3,99 eurų per mėnesį.
Besišildantiems namus gamtinėmis dujomis sąskaitos vidutiniškai išaugs apie 4 eurais per mėnesį.
Anot reguliuotojo, kainos didėja augant gamtinių dujų įsigijimo kainai dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose ir kylančios dujų kainos tarptautinėse rinkose.
VERT teigimu, iš anksto užfiksavus dujų kainą, antrosios grupės vartotojams sąskaitų augimą pavyko sumažinti 2 eurais (būtų didėjusios 6 eurais).
Tai visiems buitiniams vartotojams šiemet leis sutaupyti apie 1,9 mln. eurų – neužfiksavus dujų kainos, tarifai būtų buvę dar apie 2–3 centais už kubinį metrą didesni.
Dabartinės visuomeninės elektros ir dujų kainos galioja iki birželio pabaigos.
Nors visuomeniniai dujų ir elektros tarifai dažniausiai perskaičiuojami du kartus per metus, bet Seimas reguliuotojui leido tai daryti kartą per ketvirtį, priklausomai nuo energijos išteklių kainos rinkoje.