VerslasRinkos pulsas

ELTA 2025 m. augino pajamas, mažino nuostolius

2026 m. gegužės 27 d. 16:44
Bendrovės ELTA pajamos per metus išaugo 21 proc.: 2025 m. jos siekė 1,2 mln. eurų, kai, palyginimui, 2024 m. pajamos buvo 998 tūkst. eurų. ELTA EBITDA 2025 m. buvo 4459 eurai, kai pernai šis rodiklis buvo neigiamas,  – 184 tūkst. eurų.
ELTA bendrasis pelnas 2025 m. buvo 192 tūkst., kai 2024 m. – 63 tūkst. Vertinant grynąjį pelną, 2025 m. ELTA patyrė 10 tūkst. eurų nuostolių, kai 2024 m. nuostoliai buvo 168 tūkst. eurų.
Bendrovė ELTA, valdanti seniausią Lietuvoje naujienų agentūrą ELTA, 2025 m. išlaikė tą patį darbuotojų skaičių kaip ir prieš metus – jų buvo 37.
„Pastaraisiais metais naujienų agentūroje ELTA vyko daug pokyčių, keitėsi vadovybė, vartotojams pasiūlyti nauji produktai. Matome, kad tai pasiteisina – agentūra daugiau nei metus išlieka labiausiai cituojama Lietuvoje ir pasiekianti plačiausią auditoriją, o vertinant finansus, pavyko tiek auginti pajamas, tiek mažinti nuostolius, suskaičiavę metinius rezultatus turime ir teigiamą EBITDA, tad ir toliau laikysimės pasirinktos krypties“,  – sako Viktorija Forosenko, ELTA direktorė.
ELTA – seniausia Lietuvoje naujienų agentūra, įkurta 1920 m. Nuo 2022 m. ELTA priklauso Estijos žiniasklaidos grupei „Ekspress Grupp“, plėtojančiai internetinės žiniasklaidos, leidybos ir laikraščių verslą Baltijos šalyse. „Ekspress Grupp“ Lietuvoje taip pat priklauso skaitomiausias šalies naujienų portalas „Delfi“ ir reklamos paslaugų internete bendrovė „Digital Matter“.
Naujienų agentūra ELTA bendradarbiauja su įvairiais tarptautiniais partneriais – „European Newsroom“, agentūromis AFP, DPA, „Ukrinform“, PAP, LETA, Taivano naujienų agentūra (Central News Agency), italų naujienų agentūra ANSA, taip pat palaiko ryšį su Kembridžo universitetu.
