Prekybos tinklas skubiai išima užkrėstą mėsą – pirkusius ragina grąžinti

Kaip nurodo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje, marinuotų viščiukų, užaugintų be antibiotikų, šlaunelių mėsoje su laukinio česnako marinatu, nustatyta Salmonella spp. Šis gaminys buvo lietuviškas.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė, gavus informaciją apie galimą mikrobiologinę taršą, produktas nedelsiant buvo išimtas iš prekybos visose „Rimi“ parduotuvėse.
„Pirkėjus, įsigijusius šį produktą, prašome jo nevartoti ir grąžinti į bet kurią „Rimi“ parduotuvę iki 2026 m. gegužės 31 d. Už prekę sumokėti pinigai bus grąžinti ir nepateikus pirkimo čekio“, – pabrėžia L. Lesauskaitė-Remeikė.
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos. Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.