Svarbus pokytis šeimoms: vieną išmoką planuoja mokėti ilgiau

Šiam siūlymui dar turės pritarti Seimas.
Kaip praneša SADM, taip pat pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui – ji būtų mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 dienos.
Ministerijos teigimu, kaip ir šiuo metu, komplikuoto gimdymo ar daugiau nei vieno vaiko gimimo atvejais motinystės išmoka būtų mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
„Gimdymo pasekmės moters fizinei ir emocinei sveikatai išlieka visais atvejais, todėl svarbu suteikti pakankamai laiko atsigauti ir užtikrinti finansinį saugumą“, – pranešime cituojama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Suvienodinus motinystės išmokos mokėjimo trukmę, ilgesnės trukmės išmoka būtų mokama moterims, iki gimdymo datos nepasinaudojusioms teise į nėštumo ir gimdymo atostogas, bei moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, kai kūdikis neišgyvena 28 parų.
Taip pat ilgiau motinystės išmoką gautų moterys, 22–30 nėštumo savaitę pagimdžiusios negyvą vaiką, bei asmenys, paskirti naujagimio globėjais.
Be to, siūloma nustatyti, kad gimus negyvam kūdikiui arba jam mirus motinystės išmokos gavimo laikotarpiu ji būtų mokama neatsižvelgiant į moters gaunamas darbo pajamas. Tokiu atveju, moteriai nusprendus anksčiau grįžti į darbą, jai nereikėtų grąžinti dalies jau išmokėtos motinystės išmokos.
Įstatymo pakeitimu taip pat siūloma numatyti daugiau lankstumo šeimoms, kuriose vienas iš tėvų dėl sunkios negalios negali pasinaudoti jam priklausančiais neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.
Pokyčiai taip pat paliestų situacijas, kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo – jam būtų užtikrinta teisė į papildomą 2 mėnesių vaiko priežiūros išmokos laikotarpį.