Užsidaro žinomas restoranas pajūryje: „Mūsų istorija Palangoje baigiasi“

Apie tai verslininkai praneša socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kai kurios vietos tampa daugiau nei tik restoranu ar viešbučiu. Jos tampa prisiminimų dalimi. Šiandien norime iš visos širdies padėkoti: visiems svečiams, darbuotojams, draugams ir tiems, kurie buvo kartu visus šiuos metus.
Ačiū už jūsų laiką, pasitikėjimą, tradicijas ir palaikymą“, – rašoma įraše. Verslo savininkai priduria, kad Klaipėdos „Senoji Hansa“ dirba kaip įprasta, o „Senoji Hansa“ Palanga baigia savo veiklą.
Nemano, kad tik Vilnius gali pritraukti verslus: regionai demonstruoja, kad ir čia yra patogu
„Ši vieta ir toliau gyvens – tik jau nauju vardu ir nauja istorija. Labai džiaugiamės, kad visa tai perduodama į tikrai geras, mylinčias ir naujiems darbams pasiruošusias rankas. Mūsų istorija Palangoje baigiasi, o jūs greitu metu sužinosite, kas čia kurs naują…“, – mįslingai užsimenama įraše.
Primename, kad dar šių metų kovą paaiškėjo, kad už daugiau kaip 4,1 mln. eurų parduodamos patalpos su restoranu ir viešbučiu „Senoji Hansa“ bei renginiams skirta erdvė.
Susiję straipsniai
Portale www.aruodas.lt vis dar aktyvus šio NT objekto skelbimas.
„Dėl savo lokacijos ir pilnos įrangos „Senoji Hansa“ leidžia pradėti pelningą sezoninę veiklą be didelių papildomų investicijų į įrengimą“, – teigiama skelbime.