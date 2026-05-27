VerslasRinkos pulsas

Užsidaro žinomas restoranas pajūryje: „Mūsų istorija Palangoje baigiasi“

2026 m. gegužės 27 d. 10:10
Lrytas.lt
Dar vasara net neprasidėjo, o kai kurie Palangos verslai jau užveria duris. J. Basanavičiaus g. užsidaro garsus restoranas „Senoji Hansa“, nebelieka ir to paties vardo viešbučio.
Apie tai verslininkai praneša socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kai kurios vietos tampa daugiau nei tik restoranu ar viešbučiu. Jos tampa prisiminimų dalimi. Šiandien norime iš visos širdies padėkoti: visiems svečiams, darbuotojams, draugams ir tiems, kurie buvo kartu visus šiuos metus.
Ačiū už jūsų laiką, pasitikėjimą, tradicijas ir palaikymą“, – rašoma įraše. Verslo savininkai priduria, kad Klaipėdos „Senoji Hansa“ dirba kaip įprasta, o „Senoji Hansa“ Palanga baigia savo veiklą.

„Ši vieta ir toliau gyvens – tik jau nauju vardu ir nauja istorija. Labai džiaugiamės, kad visa tai perduodama į tikrai geras, mylinčias ir naujiems darbams pasiruošusias rankas. Mūsų istorija Palangoje baigiasi, o jūs greitu metu sužinosite, kas čia kurs naują…“, – mįslingai užsimenama įraše.
Primename, kad dar šių metų kovą paaiškėjo, kad už daugiau kaip 4,1 mln. eurų parduodamos patalpos su restoranu ir viešbučiu „Senoji Hansa“ bei renginiams skirta erdvė.
Portale www.aruodas.lt vis dar aktyvus šio NT objekto skelbimas.
„Dėl savo lokacijos ir pilnos įrangos „Senoji Hansa“ leidžia pradėti pelningą sezoninę veiklą be didelių papildomų investicijų į įrengimą“, – teigiama skelbime. 
