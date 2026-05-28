„Tauragė Hotel“ stiprina miesto poziciją Lietuvos turizmo žemėlapyje

Pagrindiniai privalumai – dydis ir kokybė
Vienas didžiausių viešbučių Vakarų Lietuvoje – „Tauragė Hotel“ – šiandien yra ne tik apgyvendinimo vieta, bet ir svarbi miesto infrastruktūros dalis. Viešbutis orientuojasi į kokybišką poilsį, komfortą bei modernų aptarnavimą, todėl tampa patraukliu pasirinkimu tiek verslo klientams, tiek poilsiautojams ar renginių dalyviams.
Pastaraisiais metais Tauragė sulaukia vis didesnio keliautojų dėmesio – miestas aktyviai investuoja į infrastruktūrą, kultūrines erdves ir turizmo objektus. Augant turistų srautams, didėja ir kokybiškų apgyvendinimo paslaugų poreikis. Todėl „Tauragė Hotel“ siekia ne tik suteikti komfortą, bet ir kurti patirtį, leidžiančią svečiams geriau pažinti miestą bei jo aplinką.
„Didžiausias kambarių skaičius regione – dar ne viskas. Tikime, kad svarbiausia yra kokybė, dėmesys svečiui ir nepriekaištinga patirtis. Todėl nuosekliai investuojame į aukščiausius aptarnavimo standartus, o svečių įvertinimas „Booking.com“ platformoje – 9,7 balo – patvirtina mūsų siekį užtikrinti išskirtinę apgyvendinimo kokybę“, – sako „Tauragė Hotel“ vadovas Tadas Alijošius.
Visos paslaugos vienoje vietoje
Svarbią vietą viešbučio veikloje užima ir gastronomija. Viešbučio restoranas tampa traukos vieta ne tik miesto svečiams, bet ir vietos gyventojams – čia kuriama jauki atmosfera, organizuojami susitikimai, šventės, degustacijos ir įvairūs renginiai.
Kitais metais „Tauragė Hotel“ planuoja pasiūlyti dar vieną naujieną. Viešbutyje bus įrengtas SPA centras, orientuotas tiek į poilsiautojus, tiek aktyviai keliaujančius svečius. Planuojamos įvairių tipų saunos ir garinė pirtis leis kokybiškai atsipalaiduoti po aktyvios dienos mieste ar sporto renginių.
Turizmo skaičiai auga bendromis jėgomis
Miestui plečiant sporto infrastruktūrą, kartu auga ir apgyvendinimo paslaugų poreikis. Miestas vis dažniau sulaukia organizuotų turistų ir sporto komandų grupių. Viešbutyje jau vieši futbolininkai, krepšininkai, dviratininkai bei rankininkai iš visos Lietuvos ir užsienio, o augantis susidomėjimas rodo, kad Tauragė tampa patrauklia kryptimi sporto stovykloms ir grupinėms kelionėms.
Rudenį lankytojus turėtų pasitikti naujoji „Tauragės arena“, kurioje, greta daugybės renginių, vyks ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) varžybos. Prognozuojama, kad atsidarius naujajai Tauragės arenai, viešbučių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių srautai didžiųjų renginių laikotarpiais gali išaugti net iki 30 procentų.
Būtent išvystyta apgyvendinimo pasiūla bei investicijos į sporto ir kultūros infrastruktūrą leidžia Tauragei stiprinti savo, kaip augančios turizmo krypties, poziciją.