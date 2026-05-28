„Temu“ – ES kirtis: skyrė 200 mln. eurų baudą

„Įmonė nesugebėjo deramai nustatyti, išanalizuoti ir įvertinti sisteminių rizikų, susijusių su jos platformoje siūlomais neteisėtais gaminiais, bei dėl to ES vartotojams padarytos žalos“, – teigiama Europos Komisijos pranešime.
Pasak ES reguliavimo institucijų, vartotojai Europoje „labai tikėtina, susidurs su neteisėtomis prekėmis“ „Temu“ platformoje, o įmonė „smarkiai nuvertino, kaip dažnai ES vartotojai gali“ tokius gaminius pamatyti.
„Temu“ yra itin populiari ES – nuo įėjimo į bloko rinką 2023 m. platforma sukaupė 130 mln. naudotojų.
Tačiau nuo 2024 m. spalio, kai ES pradėjo tyrimą, platforma atsidūrė po didinamuoju stiklu. Pasak praėjusių metų liepą paskelbtų preliminarių išvadų, „Temu“ pažeidė esmines taisykles dėl neteisėtų gaminių keliamos rizikos.
„Platforma „Temu“ yra labai didelis žaidėjas Europos rinkoje“, – žurnalistams sakė ES technologijų komisarė Henna Virkkunen.
H. Virkkunen pridūrė, kad būtent dėl įmonės dydžio tokių neteisėtų gaminių sulaukia „labai didelė dalis“ ES vartotojų.
Ketvirtadienį skirta bauda yra kol kas tik antroji, skirta pagal galingą ES Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA). Pirmoji buvo Elono Musko platforma „X“, gruodį sulaukusi 120 mln. eurų baudos.
Pagal DSA nuostatas, populiariausios pasaulyje skaitmeninės platformos, įskaitant socialinių tinklų programas ir internetinės prekybos platformas, privalo atlikti rizikos vertinimą, kad suprastų, kokį pavojų jos kelia ir kaip šiuos pavojus įveikti.
Bendrovę „Temu“ ES sukritikavo už jos 2024 m. atliktą rizikos vertinimą, kuris, ES teigimu, neatitinka standartų. ES nurodo, kad buvo rasta kūdikių žaislų, pvz., barškučių, kurių sudėtyje buvo leistinas saugos ribas viršijančių cheminių medžiagų, ir įkroviklių, kurie neišlaikė pagrindinių saugos bandymų. Taip pat paminėti papuošalai.
Europos Komisija teigė, kad „Temu“ tinkamai neįvertino platformos struktūros ir to, kaip ji „gali padidinti neteisėtų gaminių platinimo riziką“.
Tokiomis priemonėmis kaip DSA ES siekia pažaboti, pasak jos, didžiųjų technologijų bendrovių piktnaudžiavimą, o skiriamos baudos gali siekti iki 6 proc. bendrovės bendros pasaulinės metinės apyvartos.
Praėjusiais metais „Temu“ pajamos siekė 61,7 mlrd. JAV dolerių.
Nors ES galėjo skirti „Temu“ didesnę baudą, Europos Komisijos pareigūnas teigė, kad suma yra proporcinga pažeidimui, nes ji susijusi su vienerių metų rizikos vertinimu.
„Temu“ dabar privalo sumokėti baudą ir iki rugpjūčio 28 d. ES institucijoms pateikti planą, kuriame būtų nurodyta, kokių veiksmų ji imsis pažeidimams ištaisyti. Jei „Temu“ reikalavimų nesilaikys, bendrovei gresia periodinės baudos.