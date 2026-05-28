ECB balandžio mėnesio sprendimas dėl palūkanų normos galėjo būti priešingas

Frankfurte įsikūręs 21 euro zonos šalį aptarnaujantis ECB balandį pagrindinę indėlių palūkanų normą paliko 2 proc. lygyje, kur ji yra nuo praėjusių metų birželio.
Tačiau analitikai ir rinkos prognozuoja palūkanų normų didinimą vėliau šiais metais, nes karas Artimuosiuose Rytuose ir Irano vykdoma beveik visiška Hormuzo sąsiaurio blokada kelia energijos kainas, skatindami bendrą infliaciją.
Ketvirtadienį paskelbtame protokole teigiama, kad argumentai į vieną ar kitą pusę buvo „iš esmės apylygiai“, o sprendimas palikti palūkanų normas nepakitusias priimtas su sąlyga, kad ECB pabrėžtų atidžiai stebintis kainas.
„Keletas narių pažymėjo, kad argumentai į vieną ar kitą pusę buvo iš esmės apylygiai ir kad jie nebūtų prieštaravę palūkanų normų didinimui šio posėdžio metu“, – teigiama protokole.
ECB valdančioji taryba pritarė palūkanų normų išlaikymui „su sąlyga, kad komunikatuose bus pabrėžtas Valdančiosios tarybos tvirtas įsipareigojimas formuoti pinigų politiką taip, kad infliacija stabilizuotųsi ties tikslu“, priduriama protokole.
Nors buvo mažai įrodymų apie infliaciją dar labiau padidinti galintį antrinį poveikį, pavyzdžiui, darbo užmokesčio didėjimą, buvo aišku, kad buvo visos prielaidos infliacijai didėti, rašoma protokole.
Protokolo duomenimis, ECB valdančiosios tarybos nariai teigė, kad karas Artimuosiuose Rytuose „truks ilgiau, nei buvo tikėtasi, energijos kainų šokas pasirodys esąs ilgalaikis, o jo pasekmės – visapusiškos“.
„Infliacijos perspektyvas lemiantys augimo rizikos veiksniai sustiprėjo“, – priduriama protokole.
ECB vyriausiasis ekonomistas Philipas Lane'as antradienį paskelbtame interviu žurnalui „Nikkei“ teigė, kad bankas birželio mėnesio posėdyje greičiausiai padidins infliacijos prognozę, užsimindamas, kad, ko gero, galima tikėtis palūkanų normų didinimo.
Aukštesnės palūkanų normos paprastai stabdo infliaciją, mažindamos paklausą. Dažnai tai vyksta ekonomikos augimo sąskaita, nes skolininkai nukenčia finansiškai mokėdami daugiau palūkanų už pasiskolintus pinigus.
ELTA primena, kad kitas ECB sprendimas dėl palūkanų normos bus skelbiamas po banko valdančiosios tarybos posėdžio birželio 11 d.