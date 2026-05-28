G. Nausėda apie politikų laikomus grynuosius: jeigu pinigų kilmė pagrįsta – nematau problemos

„Jeigu šitų pinigų kilmė yra pagrįsta, deklaruota – nematau tame problemos. Jeigu žmogus turi polinkį laikyti pinigus grynaisiais ir iš to negauti jokios grąžos ir jokio uždarbio – tai yra jo pasirinkimo reikalas“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo prezidentas.
„Bet jeigu pinigų kilmė nėra įrodyta ir jeigu pinigų suma aiškiai pranoksta tą, kuri galėtų būti iš tikrųjų – tada jau, be abejo, reikia aiškintis, kodėl taip atsitiko, ir tai kelia papildomų klausimų – ypač, jeigu tie žmonės yra politikai“, – pridūrė G. Nausėda.
Vis dėlto, prezidentas rekomendavo didelių sumų grynaisiais nelaikyti. Pasak jo, tai daryti nesaugu.
„Laikyti dideles sumas grynaisiais yra nesaugu, ir tai jau kalbu kaip kažkada dirbęs institucijoje, kuri yra atsakinga už pinigų saugumą. Todėl, jeigu ir laikoma grynaisiais, reikėtų turbūt laikyti seifuose tam skirtuose“, – nurodė jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį paskelbtas tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“, „Redakcijos“, LRT Tyrimų skyriaus, „15min“ ir „Delfi“ atliktas tyrimas atskleidė, jog 10 politikų, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tyrimo metu paaiškėjo, kad kai kurių grynaisiais laikomos sumos siekia kelis šimtus tūkstančių eurų.
Daugiau kaip pusė iš šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija „Nemuno aušra“. Jos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grynaisiais laiko beveik 670 tūkst. eurų.
Ketvirtas dešimtuke – socialdemokratas Seimo narys Ramūnas Vyžintas. 2024-aisiais politiko turimi grynieji sudarė 205 tūkst. eurų, banke jis laikė tik beveik 3,8 tūkst. eurų. „Aušriečio“ parlamentaro Tomo Domarko patarėju Seime ir Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje dirbantis Vidas Karolis nuo 2021 metų kasmet deklaruoja grynaisiais laikantis 200 tūkst. eurų.
Tuo metu prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Donatas Augulis deklaravo tokiu būdu laikantis 130 tūkst. eurų. Mišrioje Seimo narių grupėje dirbantis parlamentaras Artūras Zuokas deklaravo, kad 2024 metais turėjo 133,9 tūkst. eurų santaupų, iš jų 120 tūkst. eurų – grynieji pinigai.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ frakcija Seime siūlė tris kartus – iki 15 tūkst. eurų – didinti atsiskaitymų grynaisiais ribą.
gryniejiGitanas Nausėdatyrimas
