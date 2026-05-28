Geriausia dešimtmečio kaina – vėl „Lidl“ lentynose: vaniliniai ledai vos už 0,14 Eur ir dar daugiau prekių už žemą kainą

Iki pat sekmadienio pirkėjų laukia išskirtiniai gimtadienio pasiūlymai – į lentynas grįžta pačios patraukliausios kainos atrinktiems produktams.
Prieš 10 metų žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ žengė į Lietuvą su aiškiu tikslu – kasdien siūlyti aukštos kokybės produktus už žemą kainą. Šiais metais, minėdamas 10-ies metų jubiliejų Lietuvoje, „Lidl“ dėkoja savo lojaliems klientams už pasitikėjimą ir kviečia kartu švęsti žemų kainų lyderystę su gausybe staigmenų visą mėnesį. Viena jų – šventiniai kassavaitiniai pasiūlymai atrinktiems populiariausiems produktams.
Kiekvieną gimtadienio savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, pirkėjams aktyvavus kuponą „Lidl Plus“ programėlėje, atrinktiems produktams bus pritaikyta geriausia dešimtmečio kaina. Šią savaitę, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, su šiuo pasiūlymu 2 kg „Belbake“ kvietinių miltų kainuos vos 0,59 euro, „Doussy“ skalbinių minkštiklis – 2,39 euro.
„Ballino“ vanilinis plombyras kainuos tik 0,14 euro, o „Sondey“ trapūs vafliai – vos 0,69 euro. Akcijos prekių kiekis ribotas, o specialios kainos galioja aktyvavus „Lidl Plus“ programėlės kuponus.
„Įsigyti kokybiškų produktų už žemą kainą „Lidl“ parduotuvėse galima ne tik per gimtadienį, bet kiekvieną dieną – būtent tokia yra mūsų strategija. Taip pat tai ir nuolatinio darbo bei pastangų dėl klientų rezultatas.
Gimtadienio mėnesį pirkėjams norėjome suteikti dar daugiau galimybių apsipirkti kokybiškai ir pigiai, todėl į lentynas atrinktoms prekėms grąžinome geriausios dešimtmečio kainos pasiūlymus. Neabejojame, kad ypatingi pasiūlymai daugeliui leidžia mėgautis kokybiškais produktais už dar palankesnę kainą“, – teigia „Lidl Lietuva“ rinkodaros departamento vadovė Neringa Podkopajeva.
Kasdienes žemas kainas „Lidl“ tinkle leidžia užtikrinti glaudus bendradarbiavimas su tiekėjais bei efektyvus procesų valdymas. Be to, didžiąją dalį viso tinklo asortimento sudaro privačių prekių ženklų produktai, kurie padeda užtikrinti geras kainas savo prekių grupėje.
Šventinę nuotaiką „Lidl“ gimtadienio mėnesį taip pat kuria įvairios iniciatyvos. Jubiliejinės kampanijos metu klientų laukia daugybė staigmenų, o programėlės „Lidl Plus“ naudotojai gali išbandyti sėkmę žaidimuose ir laimėti puikių prizų. Vienas pagrindinių prizų – net 10 pirkėjų galės laimėti metinį apsipirkimą po 4000 eurų.
„Lidl Plus“ naudotojų taip pat laukia jau pamėgtas „Laimės ratas“. Šio žaidimo dalyviai gali kasdien laimėti įvairius nuolaidų kuponus arba iki 50 eurų nuo savo pirkinių sumos (pagal laimėjusio apsipirkimo sumą, neskaičiuojant išlaidų alkoholiniams gėrimams, tabako gaminiams, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams, dovanų kortelėms, vienkartiniams pirkinių maišeliams, tarai).
Specialūs jubiliejiniai žaidimai vyksta nuo gegužės 4 iki birželio 7 dienos imtinai.
Žemų kainų ir kitų „Lidl“ gimtadienio pasiūlymų ieškokite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.