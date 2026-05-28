Įspėja: nuo penktadienio – pokyčiai jungiantis prie Registrų centro

„Šiuo metu dviejų faktorių autentifikavimo įrankis jau yra sukurtas, ištestuotas ir jis paleidžiamas penktadienį“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
Anot jo, tądien taip pat planuojama askelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą.
„Penktadienį planuojame paskelbti (RC vadovo – ELTA) konkursą“, – tikino jis.
L. Kasčiūnas: Registrų centre įvykdyta Rusijos karinės žvalgybos operacija
Ministras teigė nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą.
„Man nesuvokiama, kad RC neturėjo tokių sprendimų, kurie šitoje vietoje turbūt galėjo (užkirsti – ELTA) kelią net ir per nulaužtas trečiųjų asmenų sistemas, šiuo atveju Migracijos departamento sistemas, prisijungti prie registrų“, – kalbėjo jis.
Praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovas pažymėjo, kad RC nekilnojamojo turto duomenys buvo nutekinti įsilaužus į Migracijos departamento informacines sistemas.
Tai, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, antradienį patvirtino ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas.
„Registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos, į jas nebuvo įsibrauta ir nebuvo įvykdyta kibernetinė ataka. (...) Nulaužtos buvo Migracijos departamento sistemos“, – ketvirtadienį sakė ministras.
Nors buvęs RC vadovas Adrijus Jusas pirmadienį teigė, kad duomenų nutekėjimas pastebėtas balandžio pradžioje ir apie situaciją EIM vadovybė kartu su kitomis institucijomis buvo informuota iškart, E. Grikšas aiškino, kad tada ministerija nežinojo incidento masto.
Anot jo, apie kelių šimtų tūkstančių registrų išrašų nutekinimą institucija buvo informuota tik balandžio 21 dieną, o mėnesio pradžioje buvo žinomi vos keli atvejai.
Anksčiau premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad ministrė pirmininkė Inga Ruginienė apie situaciją taip pat sužinojo balandžio pradžioje. Tuo metu prezidento patarėjas Tomas Beržinskas nurodė, jog šalies vadovas Gitanas Nausėda nebuvo iš anksto informuotas apie incidentą dėl nutekintų duomenų.
„EIM balandžio 3 dieną buvo informuota apie tai, kad per nulaužtas Migracijos departamento dviejų darbuotojų paskyras buvo paimti duomenys apie kelis (…) gyventojus. Taip, RC (savo – ELTA) savininkui, šiuo atveju EIM, pateikė tikrai nepilną informaciją arba jos neturėjo“, – kalbėjo jis.
„Pats mastas, kad tai gali liesti kelis šimtus tūkstančių duomenų ir daugiau, EIM buvo pristatytas balandžio 21 dieną tarpinstituciniame pasitarime“, – pridūrė E. Grikšas.
Vis tik ministras tikino neturėjęs omenyje, kad incidento mastas per šį laikotarpį galėjo būti nuslėptas nuo ministerijos.
„Ne, nemanipuliuoju šia sąvoka. Tiesiog savininkui iš RC buvo pristatyta tokia informacija“, – teigė jis, paklaustas, ar sakydamas, kad RC galėjo pateikti nepilną informaciją, omenyje turėjo galimą masto nuslėpimą.
ELTA primena, kad prokuratūra nurodė, jog ikiteisminis tyrimas dėl duomenų nutekinimo pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
Praėjusį penktadienį pasirodžius informacijai apie galimą didelio masto duomenų nutekinimą, premjerė I. Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas ragino RC vadovą A. Jusą trauktis iš pareigų, jis tai padarė pirmadienį.
Šiuo metu RC laikinai vadovauja Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
RC interneto svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
