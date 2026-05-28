Įspėja saulės elektrinių savininkus: tai atlikti liko tik kelios dienos

„Didelės galios elektrinių ir kaupiklių valdymo sistemos turi būti saugios ir atsparios kibernetinėms grėsmėms, kad nekeltų pavojaus visai elektros energetikos sistemai ir netaptų kritinio masto elektros tiekimo sutrikimų priežastimi.
Būtent todėl tokių įrenginių savininkams įstatymas numato pareigą užtikrinti kibernetinį saugumą, įdiegti reikiamas priemones ir pateikti kibernetinio saugumo deklaraciją. Pereinamasis laikotarpis baigiasi gegužės 31 d., todėl deklaracijų dar nepateikusius klientus raginame neatidėlioti – atlikti auditus, susitvarkyti dokumentus ir pasilikti laiko rezervą galimoms korekcijoms, jei jų prireiktų“, – sako Rasa Juodkienė, ESO atstovė ryšiams su visuomene.
Pagal Elektros energetikos įstatymą, saugumo atitikties deklaracijas reikia pateikti dėl elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW.
ESO duomenimis, deklaracijas šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Reikalavimas pateikti saugumo atitikties deklaracijas daugiausiai aktualus verslo klientams, nes privačių gaminančių vartotojų elektrinės įprastai yra mažesnės galios.
Kas turi būti padaryta?
Iki 2026 m. gegužės 31 d. didesnių nei 100 kW galios įrenginių savininkai turi:
· atlikti kibernetinio saugumo auditą;
· užpildyti saugumo atitikties deklaraciją;
· Įgyvendinti reikiamas priemones;
· pateikti audito išvadą ir deklaraciją ESO.
Auditą gali atlikti tik sertifikuoti kibernetinio saugumo specialistai.
Instrukciją, kaip teisingai užpildyti deklaraciją, šabloną bei kitą susijusią informaciją galima rasti ESO puslapyje.
Kodėl tai svarbu?
Kibernetinio saugumo reikalavimai buvo nustatyti siekiant apsaugoti energetikos infrastruktūrą nuo galimų kibernetinių grėsmių. Taip užtikrinama, kad šios sistemos nebūtų pažeidžiamos ar nuotoliniu būdu valdomos iš šalių, kurios pagal Lietuvos nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę.
Kibernetinio saugumo užtikrinimas ypač svarbus tapo augant atsinaujinančios energetikos gamybos įrenginių ir kaupimo sistemų skaičiui, nes vis daugiau elektros sistemos elementų tampa priklausomi nuo nuotolinio valdymo ir skaitmeninių sprendimų.