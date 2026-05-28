Paskelbė įmones, kurios vien VMI sugebėjo prasiskolinti milijonus eurų

Jo teigimu, šie duomenys pateikti neįskaičiuojant bendrovių, kurios yra įgijusios bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduotos įmonės statusą, dėl nepriemokos yra pradėjusios mokestinį ginčą arba yra su VMI sudariusios mokestinės pagalbos sutartį.
Portalo duomenimis, didžiausia VMI skolininkė buvo bendrovė „Fons purus“, kurios pagrindine veikla nurodoma didmeninė prekyba chemijos produktais – įmonės mokestinė nepriemoka gegužės 18 d. sudarė apie 3,3 mln. eurų. Teigiama, kad ši įmonė jau kuris laikas neturi nė vieno darbuotojo, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų.
Darbuotojų neturi ir 1,4 mln. eurų mokestinę nepriemoką tądien turėjusi prekybos automobiliais „Autoelektric“.
1,4 mln. eurų nepriemoką taip pat turėjo VMG grupei priklausanti „VMG Energy“, teikianti šios grupės gamybos centrams žaliosios energijos valdymo sprendimus. Tačiau, portalo duomenimis, įmonė paaiškino, kad šios skolos atsiradimo priežastys iš esmės yra techninės, nulemtos prievolių perleidimo tvarkos.
Tuo metu 1,2 mln. eurų mokestinę nepriemoką gegužės 18 d. turėjusioje statybos įmonėje „Faciem“ bei 0,89 mln. eurų VMI tądien skolingoje „VG trading“ taip pat nedirba nė vienas darbuotojas.
Skelbiama, kad darbuotojų, gegužės 25 d. duomenimis, neturėjo ir 0,86 mln. eurų VMI skolinga prekių naminiams gyvūnams ir maisto produktų platinimo įmonė „Belacor“ bei 0,72 mln. eurų mokestinę nepriemoką turėjusi projektavimo bendrovė „Inteda“.
Pirmadienio duomenimis, vieną darbuotoją turinti „Petrofac International (UEE) LLC filialas“ VMI gegužės 18 d. buvo skolinga 0,64 mln. eurų.
Anksčiau skelbta, kad įmonė yra buvusi milijardinės vertės naftos perdirbimo gamyklos Mažeikiuose modernizacijos projekto generalinė rangovė. Jai susidūrus su finansiniais sunkumais ir nevykdžius įsipareigojimų, Lenkijos naftos koncerno bendrovė „Orlen Lietuva“ nutraukė sutartis ir pradėjo naujo rangovo atranką.
Tuo metu, kaip skelbia „Verslo žinios“, darbuotojų neturinčios nekilnojamojo turto bendrovės „Megnita“ skola VMI siekė 0,58 mln. eurų, o žemės ūkio technikos nuomos bendrovės „Nova rent“ mokestinė nepriemoka gegužės 18 d. sudarė 0,49 mln. eurų.
Skelbiama, kad dalies bendrovių skolos VMI yra laikinos, atsiradusios dėl taikomos nepriemokų skaičiavimo tvarkos, dalies mokestinė nepriemoka liudija apie rimtas finansines problemas, o VMI dalies skolos gali neatgauti.
Kaip portalą informavo mokesčių administratorius, balandžio 1 d. visa Lietuvos juridinių asmenų nepriemokos suma sudarė 118 mln. eurų, neįskaičiuojant beviltiškų nepriemokų, bankrutuojančių, restruktūrizuojamų ir likviduojamų įmonių skolų VMI, taip pat tų, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai.
