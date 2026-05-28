Prekybos tinkle pirktuose sausainiuose – netikėtas radinys

Apie galimai nesaugų gaminį VMVT informavo pats vartotojas.
Tarnybos nesaugių vartoti produktų švieslentėje nurodoma, kad problema susijusi su partija Nr. 24.05.2024.
Koks konkrečiai svetimkūnis buvo rastas produktuose, neskelbiama.
Vagystės parduotuvėse vis dažnėja: atskleidė ilgapirščių metodus ir tokių veiksmų priežastis
Kaip naujienų portalui Lrytas nurodė VMVT, kiekvienu atveju, kai informacija apie nesaugų produktą paskelbiama RASFF sistemoje ir VMVT švieslentėje, pradiniai tarnybos veiksmai jau atliekami.
„Procesas vyksta pagal nustatytą tvarką:
Susiję straipsniai
Gavus informaciją apie nesaugų produktą, nustatomi produkcijos gavėjai Lietuvoje, jiems nurodoma atšaukti iš rinkos produktus.
Produkto gavėjui nurodoma informuoti visus tiekėjus ar kitus produkcijos išplatinimo taškus apie nesaugaus maisto produkto atšaukimą iš rinkos.
Informacija viešai skelbiama VMVT švieslentėje.
Atliekami ūkio subjektų patikrinimai, vykdomas produktų atsekamumo tyrimas.
VMVT vykdo tolesnę kontrolę – tikrina, ar įmonės laikosi visų reikalavimų“, – vardijo VMVT.
Taip pat pabrėžė, kad vartotojai, įsigiję nesaugų produktą, raginami jo nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas.
Lrytas kreipėsi į „Depo“, kad pakomentuotų situaciją. Gavę atsakymą, tikimės papildyti.
Deposausainiaisvetimkūnis
Rodyti daugiau žymių