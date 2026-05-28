Saugos rinkoje bręsta didelis susijungimas: jau paprašė leidimo

Planuojama, kad sujungus abiejų bendrovių pajėgumus bus sustiprintas apsaugos paslaugų padengiamumas visoje Lietuvos teritorijoje, išplėstos reagavimo galimybės ir optimizuoti veiklos procesai.
Pabrėžiama, kad po sandorio užbaigimo „Apsaugos komanda“ veiks kaip atskiras juridinis vienetas – bus išlaikytas įmonės pavadinimas, komanda ir klientams teikiamos paslaugos. Kasdienė veikla bei sutartiniai įsipareigojimai klientams nesikeis.
„Tai nuoseklus mūsų strateginės plėtros žingsnis, orientuotas į ilgalaikį augimą ir platesnį paslaugų prieinamumą visoje Lietuvos teritorijoje. Sujungę kompetencijas ir infrastruktūrą galėsime dar efektyviau užtikrinti aukštą paslaugų kokybę bei greitesnį reagavimą visoje Lietuvoje“, – teigia bendrovės „Ekskomisarų biuras“ generalinis direktorius Vytautas Labeckas.
Pensijų lėšas laikant pajamomis kompensacijos gali nebepriklausyti: baiminasi dėl gyventojų sukčiavimo
„Svarbiausia žinia mūsų klientams ir partneriams – veiklos tęstinumas. Toliau dirbame tuo pačiu vardu ir su ta pačia komanda, o šis sandoris atveria papildomas galimybes stiprinti paslaugų spektrą ir veiklos apimtis“, – sako „Apsaugos komanda“ generalinis direktorius Algis Iljeitis.
Sandorio suma neskelbiama.
Susiję straipsniai
Didesnė mokesčių našta įmonei gali skaudžiai atsiliepti ir krepšinio klubui – grėsmė likti be solidaus rėmėjo
Konkurencijos taryba leido Norvegijos bendrovei įsigyti 85 proc. lietuviškos technologijų įmonės akcijų
Bendrovė „Ekskomisarų biuras“ yra didžiausia saugos tarnyba Lietuvoje, turinti daugiau nei 31 metų patirtį bei teikianti fizinės, elektroninės bei kompleksinės apsaugos paslaugas. Įmonėje dirba daugiau nei 1.750 darbuotojų komanda, kurie užtikrina saugumą daugiau nei 25.000 objektų visoje Lietuvoje.
Įmonė „Apsaugos komanda“ yra gerai žinoma saugos tarnyba Lietuvoje, turinti ilgametę patirtį bei teikianti apsaugos paslaugas verslo ir privatiems klientams.