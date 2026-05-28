Šiame šalies mieste tikimasi investicijų, kurias vertina milijardais eurų

Tuo metu vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 mlrd. eurų, o valstybės ir savivaldybių biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 mlrd. eurų.
Pranešime teigiama, jog atnaujintas projektas numato iki 424 hektarų teritorijos vystymą šalia būsimo „Rail Baltica“ terminalo ir intermodalinio logistikos mazgo, kuriant naujos kartos pramonės, logistikos, gynybos ir inovacijų teritoriją.
Panevėžys idėją dėl naujos LEZ vystymo pradėjo formuoti dar prieš penkerius metus, vertindamas būsimos „Rail Baltica“ infrastruktūros kuriamas galimybes regionui, 2023 metais, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendros investicijoms skirtos teritorijos vystymo.
Žiniasklaida – nuo regionų iki miestų: esame universalūs vienu požiūriu
Savivaldybės, siekdamos pagerinti Panevėžio miesto ir rajono investicinę aplinką, stiprinti regiono investicinį patrauklumą, sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms pritraukti ir naujoms darbo vietoms kurti, susitarė bendradarbiauti planuojant teritorijos vystymą šalia būsimo „Rail Baltica“ infrastruktūros mazgo.
Pasak pranešimo, projektas orientuotas į ilgalaikę, daugiau nei 30 metų etapais vykdomą plėtrą. Viena svarbiausių projekto krypčių – sudaryti galimybes investuotojams kurtis didelėse, verslo plėtrai parengtose teritorijose, atitinkančiose šiuolaikinių gamybos ir logistikos įmonių poreikius.
Susiję straipsniai
Anot savivaldybės, šiuo metu projektas derinamas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), o artimiausiu metu planuojama tęsti koordinavimą su kitomis nacionalinėmis institucijomis, siekiant užtikrinti nuoseklų Panevėžio regiono LEZ projekto vystymą.
Lietuvoje jau veikia Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Akmenės, Marijampolės, Panevėžio, Kėdainių laisvosios ekonominės zonos.