„Danske Bank“ naikina šimtus darbo vietų – pokyčiai palies ir Lietuvą

Kaip portalą informavo Indrė Sakalauskienė, „Danske Bank“ Žmogiškųjų išteklių vadovė Lietuvoje, beveik pusei paveiktų darbuotojų buvo pasiūlytos kitos pareigos įmonėje.
„Kiti taip pat gali rinktis iš šiuo metu atvirų pozicijų mūsų organizacijoje“, – teigė I. Sakalauskienė.
Ketvirtadienį „Danske Bank“ pranešė naikinantis 262 darbo vietas. Kaip teigiama banko pranešime, daugiausia etatų neliks Danijoje (199), pokyčiai taip pat palies Švediją, Suomiją, Norvegiją, Lietuvą, Lenkiją ir Jungtinę Karalystę.
„Didindami investicijas į strategines augimo sritis ir naujas kompetencijas, mes pertvarkome organizaciją kitose srityse, atsižvelgdami į didesnį automatizavimą, efektyvumą, supaprastinimą ir pakoreguotus strateginius prioritetus.
Apskritai tai reiškia, kad kai kuriose organizacijos dalyse mums reikia mažiau darbuotojų“, – nurodyta banko pranešime.