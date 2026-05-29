„Europos burės 2026“ startuoja 18-ąjį kartą: dėmesio centre – projektai, kuriantys pokyčius Lietuvoje

Prasidėjo paraiškų teikimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuotam konkursui „Europos burės 2026“. Jo metu renkami ryškiausi ES fondų ir programos „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuoti projektai.
Rugsėjo 24 dieną Vilniuje vyks apdovanojimų ceremonija, kurios metu paaiškės šių metų laureatai.
Konkursas kviečia organizacijas ir institucijas pasidalinti sėkmės istorijomis bei parodyti, kokį poveikį jų iniciatyvos sukūrė žmonėms, bendruomenėms ir valstybei.
Kas šiemet lems nugalėtojus?
„Europos burėse“ kasmet ieškoma ne tik gerų idėjų, bet ir realių jų rezultatų. Todėl šiemet vertinimo komisijos dėmesio centre atsidurs projektai, kurie jau spėjo parodyti apčiuopiamą naudą – žmonėms, bendruomenėms, verslui ar viešosioms paslaugoms.
Vertinant paraiškas bus atsižvelgiama į tai, kokį pokytį projektas sukūrė ir ar jo poveikis išlieka ilgalaikėje perspektyvoje. Svarbūs išliks ir inovatyvumas, tvarumas bei gebėjimas pasiekti tuos, kuriems investicijos buvo skirtos.
Dalyviai varžysis septyniose kategorijose
Šių metų konkurso kategorijos atspindi sritis, kuriose ES investicijos kasdien kuria ryškų pokytį – nuo verslo ir švietimo iki sveikatos apsaugos, aplinkosaugos bei vietos bendruomenių stiprinimo.
„Inovacijų versle“ apdovanojimui bus siūlomi projektai, padėję sukurti naujus produktus, technologijas ar paslaugas ir sustiprinę Lietuvos įmonių konkurencingumą.
„Darnios aplinkos“ nominacijoje laukiama iniciatyvų, kurios prisideda prie žalesnės ir tvaresnės ateities – modernizuoja infrastruktūrą, skatina efektyviau naudoti išteklius ir gerina gyvenamąją aplinką.
„Šiuolaikinės mokyklos“ srityje bus vertinami projektai, atveriantys naujas ugdymo galimybes, diegiantys pažangius mokymo metodus ir padedantys mokiniams ugdyti ateityje reikalingus gebėjimus.
Dėl „Šiuolaikinės medicinos“ apdovanojimo varžysis sprendimai, kurie padeda užtikrinti kokybiškesnes, prieinamesnes ir šiuolaikinius poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas.
„Investicijų į žmogų“ nominacijoje dėmesys skiriamas projektams, kurie didina galimybes, mažina socialinę atskirtį ir prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės.
„Bendruomeniškumo“ apdovanojimui pretenduos iniciatyvos, telkiančios žmones bendriems tikslams, stiprinančios tarpusavio ryšius ir skatinančios aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime.
Atskiroje kategorijoje bus įvertinti ir inovatyvūs smulkiojo bei vidutinio verslo projektai – drąsios idėjos, padedančios kurti naujas rinkas, išskirtinius produktus ir pridėtinę vertę.
Kokie projektai gali pretenduoti į „Europos bures 2026“?
Kviečiami dalyvauti projektai, finansuojami pagal 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. ES fondų investicijų programas bei planą „Naujos kartos Lietuva“.
Svarbu tai, kad projektas nebūtinai turi būti visiškai užbaigtas. Pretenduoti į apdovanojimą gali ir tie projektai, kurie jau įgyvendino didžiąją dalį numatytų veiklų bei gali parodyti aiškiai matomus rezultatus ir jų poveikį.
Organizatoriai taip pat pabrėžia, kad vertinama tiek projekto idėja ir pasiekimai, tiek ir atsakingas įgyvendinimas – skaidrus lėšų panaudojimas, patikima reputacija ir visuomenės pasitikėjimą kelianti veikla.
Kaip ir kasmet, konkurse nedalyvaus projektai, kurie „Europos burių“ apdovanojimą jau yra pelnę ankstesniais metais.
Paraiškų konkursui laukiama iki liepos 20 dienos.
Nugalėtojus rinks ekspertai ir visuomenė
Geriausius projektus vertins kompetentinga komisija, kuri išrinks kiekvienos kategorijos laureatus. Dalies kategorijų dalyviai taip pat turės galimybę pelnyti visuomenės simpatijas – už juos balsuoti galės portalo Lrytas skaitytojai.
Rugsėjo 24 dieną apdovanojimų ceremonija taps konkurso kulminacija, kurioje bus pristatyti ryškiausi šių metų projektai ir jų pasiekti rezultatai.
„Europos burės“ jau 18-tąjį kartą atkreipia dėmesį į iniciatyvas, kurios ES investicijas paverčia pokyčiais. Šiemet konkurso organizatoriai vėl kviečia parodyti projektus, kuriančius vertę žmonėms, bendruomenėms, verslui ir visai Lietuvai.