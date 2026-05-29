Užgeso žinomo Lietuvos verslininko gyvybė

Apie mirtį pranešta „Facebook“ grupėje „Kas vyksta Marijampolėje“. A. Pridotkas mirė sulaukęs 80-ies.
„Išėjo netikėtai, staiga, palikęs suplanuotus darbus ir skaudžios netekties užkluptus ir prislėgtus mus, artimuosius, kolegas ir bendražygius“, – rašoma socialiniame tinkle.
2025 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius A. Pridotkui įteikė Vytauto Andriaus Graičiūno nominaciją-apdovanojimą už ilgametį indėlį į Lietuvos verslo plėtrą ir stiprinimą, daugiau nei penkis dešimtmečius nuosekliai puoselėtą vadybos kultūrą bei sėkmingą Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdymą, asmeninį atsidavimą ir išskirtinius pasiekimus vadovaujant UAB „Marijampolės prekyba“ bei kitoms iniciatyvoms, prisidedant prie nacionalinio ekonomikos vystymosi ir kooperacijos tradicijų tęstinumo.
Gegužės 28 d. A. Pridotkas palaidotas Vilkaviškio miesto kapinėse.