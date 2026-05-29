Nuo kitos savaitės – pokyčiai dalyje parduotuvių: ką žinoti pirkėjams

2026 m. gegužės 29 d. 09:06
Prasidėjus vasaros sezonui, prekybos tinklas „Iki“ atnaujina dalies šiltuoju metų laiku itin populiarių parduotuvių darbo laiką. Pokyčiai įsigalios nuo birželio 1 d., rašoma prekybos tinklo žiniasklaidai išplatintame pranešime.
„Šiltuoju metų laiku keičiasi tiek pirkėjų srautai, tiek jų apsipirkimo įpročiai – žmonės daugiau keliauja, ilsisi, daugiau laiko leidžia prie jūros bei ežerų. Atsižvelgdami į sezoniškumą, populiariausių parduotuvių darbo laiką pritaikome taip, kad apsipirkimas būtų kuo patogesnis tiek vietos gyventojams, tiek poilsiautojams“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Dalies parduotuvių darbo laikas jau buvo atnaujintas gegužę, o kitose prekybos vietose pokyčiai įsigalios nuo vasaros pradžios.
Nuo birželio 1 d., prasidėjus aktyviam vasaros sezonui, ilginamas darbo laikas šiose parduotuvėse:
  • IKI-ŠVENTOJI, Šventosios g. 11: kasdien nuo 8.00 iki 22.00 val.
  • IKI EXPRESS-NIDA, Naglių g. 29: kasdien nuo 8.00 iki 22.00 val.
  • IKI– PALANGA – ŽVEJŲ, Žvejų g. 35, Palanga: kasdien nuo 8.00 iki 22.00 val.
  • IKI-PALANGA, Taikos g. 68A: kasdien nuo 7.30 iki 22.00 val.
  • IKI-ŠILELIS, J. Biliūno g. 13, Anykščiai: kasdien nuo 8.00 iki 21.00 val.
Prekybos tinklas „Iki“ primena, kad naujausius parduotuvių darbo laikus, adresus bei jose teikiamas paslaugas pirkėjai visada gali rasti interneto svetainėje iki.lt/iki-parduotuviu-tinklas.
