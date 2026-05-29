Po duomenų nutekėjimo skandalo – RC vadovo paieškos: ko tikisi iš kandidatų ir kokį atlyginimą siūlo

Tikimasi aktyvaus kibernetinio saugumo ekosistemos dalyvių dėmesio, kurie savo žiniomis ir patirtimi prisidėtų prie duomenų saugumo užtikrinimo.
„Šiandien Registrų centrui vienas svarbiausių prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Augant skaitmeninių paslaugų reikšmei, būtina užtikrinti valstybės informacinių sistemų atsparumą, patikimumą ir visuomenės pasitikėjimą jomis.
Todėl tikimės tvirtos lyderystės, gebėjimo telkti komandą ir stiprinti bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už kibernetinį saugumą bei kritinės infrastruktūros apsaugą. Registrų centrui taip pat būtinas technologinis atsinaujinimas, kuris leistų modernizuoti sistemas ir užtikrinti aukščiausius duomenų apsaugos ir paslaugų kokybės standartus“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
RC duomenų nutekinimą vadina lašeliu jūroje: atskleidė, kad į juodąjį tinklą pateko dar jautresnė informacija
Kandidatai į šias pareigas privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę kvalifikaciją), ne mažesnę kaip penkerių metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų juridinio asmens vadovo, pavaduotojo arba strateginiu lygmeniu veikiančio struktūrinio padalinio vadovo pareigose.
Be to, kandidatai turi turėti darbo patirties vienoje iš šių sričių: informacinių technologijų ir sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo ir administravimo srityje, skaitmenizavimo projektų įgyvendinimo ir inovatyvių technologijos procesų diegimo, įmonės veiklos strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo, finansų ir rizikų valdymo.
Vykdydamas veiklą, VĮ Registrų centro vadovas turės užtikrinti patikimą registrų ir valstybės informacinių sistemų veikimą, stiprinti informacinių technologijų ir duomenų saugumo sprendimus, koordinuoti strateginių veiklos planų įgyvendinimą bei užtikrinti efektyvų valstybės informacinių paslaugų teikimą.
Jis taip pat turės užtikrinti racionalų valstybės išteklių naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, aukštus veiklos efektyvumo ir skaidrumo standartus bei prisidėti prie inovatyvių ir pažangių skaitmeninių sprendimų diegimo valstybės mastu.
Paraiškas kandidatai gali teikti iki birželio 12 d. Detalūs konkurso reikalavimai skelbiami čia.
Kaip matyti, siūlomas darbo užmokestis siekia 8810,00 – 19778,00 Eur.
VĮ Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas bei juose esančius duomenis, kuriose kaupiami mūsų šaliai svarbūs duomenys.
