Premjerė: kol kas nėra diskusijų apie mokesčių didinimą, prioritetas – gyventojų pajamų augimui

„Kol kas tikrai nėra jokių diskusijų apie mokesčių didinimą“, – žurnalistams Naujojoje Akmenėje penktadienį sakė I. Ruginienė.
Anot jos, šalies institucijos vidutinės metinės infliacijos šuolį prognozuoja iki 5 proc.
„Mes prognozuojame, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus, (…) tai šiandien maksimalus fokusas yra į tai, kad užtikrintume pajamų augimą, ne veltui diskutuojame apie minimalios algos augimą“, – teigė I. Ruginienė.
Susiję straipsniai
„Turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne šiaip sau – turime energetikos krizę, susijusią su konfliktu Artimuosiuose Rytuose“, – pridūrė ji.
Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad dėl šių priemonių sprendžiama iki rudens, o jam atėjus reikės įvertinti realią ekonomikos padėtį.
„Rudenį testuosime ir žiūrėsime, ką galime padaryti dar daugiau, bet palaukime pačių rezultatų – kiek žinau, tai nėra tik Lietuvos problema, bet tai yra ir Europos problema, nes susiję su bendrais dalykais, Europos Centrinis Bankas reaguos kaip ir įprastai su infliacijos didėjimu būna“, – aiškino premjerė.
Kaip skelbė ELTA, mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų, pakeistas gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis įvesti nauji mokesčiai.
Infliacijos šuolį šiemet prognozuoja skirtingi bankai, taip pat centrinis bankas – jo vertinimu, šiemet vidutinė metinė infliacija sieks 5,1 proc., 2027 m. – 3 proc. (2,6 proc.), 2028 m. – 2,5 proc.
Duomenų agentūros teigimu, išankstinė metinė infliacija gegužę, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, siekia 5,1 proc.
Inga RuginienėpremjerėMokesčiai
Rodyti daugiau žymių