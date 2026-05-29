Premjerė: kol kas nėra diskusijų apie mokesčių didinimą, prioritetas – gyventojų pajamų augimui

2026 m. gegužės 29 d. 14:44
Ūla Klimaševska
Šiemet prognozuojant infliacijos didėjimą, premjerė Inga Ruginienė teigia, kad kol kas nevyksta jokių diskusijų apie mokestinius pakeitimus, artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konflikto Artimuosiuose Rytuose poveikį ekonomikai.
„Kol kas tikrai nėra jokių diskusijų apie mokesčių didinimą“, – žurnalistams Naujojoje Akmenėje penktadienį sakė I. Ruginienė.
Anot jos, šalies institucijos vidutinės metinės infliacijos šuolį prognozuoja iki 5 proc.
„Mes prognozuojame, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus, (…) tai šiandien maksimalus fokusas yra į tai, kad užtikrintume pajamų augimą, ne veltui diskutuojame apie minimalios algos augimą“, – teigė I. Ruginienė.
„Turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne šiaip sau – turime energetikos krizę, susijusią su konfliktu Artimuosiuose Rytuose“, – pridūrė ji.
Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad dėl šių priemonių sprendžiama iki rudens, o jam atėjus reikės įvertinti realią ekonomikos padėtį.
„Rudenį testuosime ir žiūrėsime, ką galime padaryti dar daugiau, bet palaukime pačių rezultatų – kiek žinau, tai nėra tik Lietuvos problema, bet tai yra ir Europos problema, nes susiję su bendrais dalykais, Europos Centrinis Bankas reaguos kaip ir įprastai su infliacijos didėjimu būna“, – aiškino premjerė.
Kaip skelbė ELTA, mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų, pakeistas gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis įvesti nauji mokesčiai.
Infliacijos šuolį šiemet prognozuoja skirtingi bankai, taip pat centrinis bankas – jo vertinimu, šiemet vidutinė metinė infliacija sieks 5,1 proc., 2027 m. – 3 proc. (2,6 proc.), 2028 m. – 2,5 proc.
Duomenų agentūros teigimu, išankstinė metinė infliacija gegužę, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, siekia 5,1 proc.
