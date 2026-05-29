Aiškinasi, kaip 140 filipiniečių buvo įdarbinti Lietuvos paukštynuose: pradėtas tyrimas dėl galimos prekybos žmonėmis

Jo žiniomis, paukštynų rangovėms „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“ bei septyniems fiziniams asmenims dėl šios situacijos yra pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo.
Pasak portalo, kuris bendravo su dviem nukentėjusiais vyrais, jie realiai dirbo „Akola Group“ priklausančiame „Vilniaus paukštyne“, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su bendrove „FA Solutions“, kurios vadovė yra Jekaterina Azimova.
Ikiteisminiame tyrime teigiama, kad užsieniečius darbuotojus Lietuvoje padėjo įdarbinti įmonė „World Halal Trust“, kurios pagrindinis akcininkas ir vadovas yra Farruhas Azimovas.
Situaciją abiejų įmonių vardu lrt.lt pakomentavo J. Azimova, kuri patvirtino, kad vyksta ikiteisminis tyrimas dėl asmenų iš Filipinų darbo sąlygų. Tiesa, ji tikino, jog jų apmokėjimo bei apgyvendinimo sąlygos atitinka visus teisės aktų reikalavimus.
„Vilniaus paukštyno“ komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė savo ruožtu pabrėžė, kad į policiją dėl darbo ir gyvenimo sąlygų kreipęsi filipiniečiai nėra jų darbuotojai.
Jos teigimu, ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įmonių, pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis.
„Vilniaus paukštynas šiame procese nėra tyrimo subjektas“, – portalui sakė ji.
Pasak lrt.lt, remiantis atitinkamais Baudžiamojo kodekso straipsniais, už prekybą žmonėmis gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų, o už dokumentų klastojimą – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų.
