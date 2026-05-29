Vargo vakarienė: šiems metams planuotas Rusijos biudžeto deficitas viršytas vos per kelis mėnesius

Laiške nurodoma, kad vasario mėnesį Rusijos finansų ministerija apskaičiavo, jog su karu susijęs išlaidų perviršis, siekiantis 2 trilijonus rublių, šiais metais pagal „neigiamą scenarijų“ galėtų išaugti net iki 4 trilijonų rublių (56 mlrd. JAV dolerių). Be to, prognozuojama, kad 2027 ir 2028 metais išlaidų perviršis sieks dar po 4 trilijonus rublių.
Laiške vyriausybė raginama įšaldyti šių metų planines nekarines 2,9 trilijono rublių, 2027 m. – 5,4 trilijono rublių, o 2028 m. – 7,1 trilijono rublių išlaidas, kad būtų galima padengti didėjančias karo išlaidas.
Kaip rašo „Financial Times“, šis prašymas rodo, kad Rusijai darosi vis sunkiau finansuoti karą, nors gynybai ir saugumui ji skyrė 16,84 trilijono rublių (238 mlrd. JAV dolerių) – beveik 40 proc. savo 2026 m. biudžeto.
Kremlius 2026 metams numatė 3,8 trilijono rublių (53 mlrd. JAV dolerių) biudžeto deficitą. Tačiau vien per pirmuosius keturis šių metų mėnesius deficitas jau pasiekė 5,9 trilijono rublių (82 mlrd. JAV dolerių), arba 2,5 proc. BVP, ir yra didžiausias nuo 2022 m., kai prasidėjo plataus masto invazija.
Manoma, kad, jei nebus sumažintos išlaidos kitose srityse, dėl karo išlaidų biudžeto deficitas dar labiau didės.
Nuo to laiko, kai buvo paskelbtas A. Siluanovo laiškas, į Rusijos biudžetą įplaukė papildomų lėšų, mat dėl konflikto su Iranu naftos kainos pakilo iki virš 100 JAV dolerių už barelį. Tačiau vargu ar šios pajamos padės pilnai kompensuoti sparčiai augančias karo Ukrainoje išlaidas.
Teigiamą aukštesnių naftos ir dujų kainų poveikį taip pat atsvėrė vyriausybės subsidijos Rusijos naftos bendrovėms, skirtos riboti kuro kainas šalyje, taip pat stiprus rublio kursas JAV dolerio atžvilgiu, pastaruoju metu svyruojantis netoli aukščiausio pastarųjų trejų metų lygio.
Didėjančios karo išlaidos dar labiau blogina ir taip silpnas Rusijos ekonomikos perspektyvas. Šį mėnesį Rusijos ekonomikos plėtros ministerija 2026 m. ekonomikos augimo prognozę sumažino iki 0,4 proc.%, o numatomą BVP augimą kitais metais – iki 1,4 proc., o 2028 m. – iki 1,9 proc., t. y. žymiai mažesnio lygio nei prognozuota.
