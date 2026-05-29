Žygimantas Vaičiūnas: „Teltonika“ projektas Liepkalnyje prie elektros tinklų turėtų būti prijungtas šiemet

„Kaip žinia, anksčiau planavome, kad elektros pajungimas, visi darbai bus padaryti, kad būtų galima 2027 m. rugpjūčio mėnesį (prijungti prie tinklų – ELTA), čia jau pagal pagerintą planą, adaptuotą. Bet šiai dienai matome, kad nepaisant ekstremalios žiemos, kuri irgi trukdė darbus, ir visų kitų sričių, darbai bus padaryti žymiai anksčiau nei planuota“, – žurnalistams penktadienį Kuprioniškių transformatorių pastotės statybvietėje sakė Ž. Vaičiūnas.
„Turime pažadą, kad iki metų pabaigos pavyks užbaigti visus darbus ir jau patiekti klientui elektros energiją“, – teigė ministras.
„Teltonika High-Tech Hill“ parko prijungimo prie elektros tinklų rangos darbus už 12,8 mln. eurų atlieka statybų bendrovė „Kauno tiltai“.
Iš viso bus prijungta 58 megavatų (MW) galios „Teltonikos“ gamyklų darbui reikalingų elektros įrenginių.
Energetikos ministras dėkojo darbus sklandžiai vykdantiems partneriams ir pažymėjo, kad Liepkalnio gamyklų parkas yra pavyzdinis šalies projektas.
Užbaigta trečdalis darbų, projektas spartinamas aštuoniais mėnesiais
Už projektą atsakingos šalies elektros perdavimo operatorės „Litgrid“ vadovo Andriaus Šemeškevičiaus teigimu, įrengiant projektui reikalingą Kuprioniškų pastotę jau įgyvendinta maždaug trečdalis visų darbų.
„Daug iššūkių tokiuose projektuose yra, biurokratija suvalgo daug laiko, bet radome daug būdų kartu dirbdami, kaip galima pagreitinti biurokratinius procesus – rangos sutartis greitai pasirašyta ir dinaminė pirkimo sistema, tie sprendimai, kad nereikia ardyti gerbūvio, ir rangovo lankstumas, visa tai davė didžiulį efektą“, – žurnalistams sakė A. Šemeškevičius.
„Litgrid“ vadovo teigimu, visa tai leido strateginį projektą paspartinti aštuoniais mėnesiais.
Liepkalnyje jau atlikta didelė dalis kabelių linijų įrengimo darbų – iš 7,5 kilometrų įrengta apie 6,7 kilometrų naujos dvigrandės 110 kilovoltų (kV) elektros kabelių linijos (40 km iš 45 km aliuminio kabelio), iš jų daugiau kaip 2 km bus įrengta uždaru būdu, taip siekiant mažesnio poveikio miesto infrastruktūrai.
Taip pat bus demontuotos senos ir įrengtos naujos atramos, nuo kurių kabelių linijomis Vilnius-Kuprioniškės ir Vilnia-Kuprioniškės bus prijungta naujoji transformatorių pastotė, jos įrengimo darbai taip pat artėja į pabaigą. Bus pastatyta ir nauja 110 kV skirstykla su penkiais jungtuvais, įrengti du nauji 63 MVA galios transformatoriai.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atliekamų darbų vertė siekia 8,24 mln. eurų (su PVM), tinklų operatorius projektui įrengs 110/10 kV galios transformatorius, 10 kV skirstyklą ir kitą skirstomojo tinklo infrastruktūrą.
„Iš ESO dalies esame pasiruošę – sekančią savaitę rangovas jau pradeda derinimo darbus, galės pajungti klientui visą tą galią, kuri yra pagal galimybę“, – žurnalistams sakė ESO vadovas Renaldas Radvila.
Anot jo, „Teltonikos“ projekto vystymas yra svarbus augant šalies atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumams ir tinklo stabilumui.
„Vakar buvau Ukmergėje susitikime, tai Ukmergės atsinaujinančių generacija atitinka „Teltonikos“ vartojimo poreikius – tiek, kiek Ukmergėje bus sugeneruojama atsinaujinančių nominaliais skaičiais, tiek turėtų vartoti vien šis objektas“, – aiškino R. Radvila.
Visas „High-Tech Hill“ parkas Liepkalnyje turėtų veikti 2029-aisiais
Tuo metu gamyklų projektą vystančios „Teltonikos“ grupės įkūrėjas Arvydas Paukštys teigė, kad jį nustebino greitesnis nei planuota darbų tempas, ir kartu pažymėjo, kad „High-Tech Hill“ parko statybos vyksta taip pat sparčiai.
Anot verslininko, „Teltonika High-Tech Hill“ parko gamyklas planuojama pilnai įveiklinti iki 2029 m.
„Mes, aišku, drąsiai pradėjome statybas, matydami, kad darbai vyksta sparčiai. Dabar kabelis (projekto darbai – ELTA) praktiškai paskutinėje fazėje ir mes tikimės jau šiais metais gauti elektrą. Tai yra 8 mėnesių greitesnis tempas nei buvo pažadėta. Tai itin džiugu ir mes jau planuojame tolimesnę savo plėtrą, įrangos užsakymus ir toliau didinti gamybos apimtis, žinodami, kad elektra jau greitai bus įvesta pilna apimtimi“, – kalbėjo A. Paukštys.
Pasak jo, pavasarį pastatytos ir įveiklintos „Teltonikos“ gamyklos kol kas veikė mažiau nei puse savo planuotų pajėgumų, o užbaigus Kuprioniškų transformatorių pastotės pajungimą gamyklos visu pajėgumu galės veikti kitais metais.
„Savo gamyklas, kurios jau buvo paleistos ir startavo pavasarį, mes pasistatėme prieš metus, bet neturėjome tiek elektros, todėl susimontavome tik 40 proc. įrangos pajėgumų. Tiesa, dabar galime drąsiai sakyti, kad 2027 m. visos gamyklos bus paleistos jau pilna apimtimi“, – tikino A. Paukštys.
Technologijų parke iš viso turėtų būti pastatyta 12 objektų, dar 4 jų – per ateinančius dvejus metus, kitus 4 – iki 2028 metų.
Kaip skelbė ELTA, „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas Arvydas Paukštys 2024-ųjų pabaigoje skelbė, jog planuoja stabdyti 3,5 mlrd. eurų vertės Liepkalnio „Teltonika High-Tech Hill“ Taivano puslaidininkių gamyklų parko statybas, argumentuodamas biurokratinėmis kliūtimis, visgi tuomet kilus viešoms diskusijoms ir sureagavus valstybės institucijoms skelbta, kad projektą užbaigti pavyks.
