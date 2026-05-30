Baltarusijoje – keli šimtai vis dar įkalintų vilkikų: vežėjai nebeturi vilčių visus juos susigrąžinti

„Likutis yra likęs, tačiau vilkikai, kurie važiavo – pravažiavo. Dabar Baltarusijoje likę yra iki 200 transporto priemonių, įskaitant puspriekabes ir vilkikus“, – Eltai teigė E. Mikėnas.
„Ne visas transporto priemones apsimoka paimti, kadangi vadinamas pasaugojimo mokestis yra didesnis negu vertė. O kiti dar vežėjai, kai kurie renka lėšas ir dar tikisi savo vilkikus susigrąžinti“, – kalbėjo „Linavos“ prezidentas.
Jo teigimu, mokesčiai už vieną Baltarusijoje buvusį krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė – siekia apie 6 tūkst. eurų, o ten likusios transporto priemonės, anot E. Mikėno, nėra tokios vertingos.
„Didelė tikimybė, kad taip ir bus, kad liks“, – paklaustas, ar Baltarusijoje iki šiol užsilikusios transporto priemonės ir toliau ten stovės, atsakė „Linavos“ vadovas.
VSAT: iš Baltarusijos grįžo iki 1 tūkst. vilkikų
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis tuo metu sako, kad nuo kovo 23 d., kai Baltarusijoje užstrigę vilkikai galėjo grįžti į Lietuvą, tai padarė iki 1 tūkst. vilkikų.
Anot jo, VSAT taip pat nesekė ir neturi duomenų apie tai, kiek vilkikų dar liko Baltarusijoje.
„Balandžio 28-ąją sugrįžusių vilkikų buvo 916. Paskutinėmis dienomis, kai dar fiksavome tuos srautus, vilkikų parvažiuodavo po vieną ar du per parą. Poreikio skaičiuoti tada nebeliko, tad kiek jų tiksliai grįžo – nežinome. Gali būti, kad tas skaičius siekia iki 1 tūkst.“ – Eltai sakė G. Mišutis.
Vilkikų tranzitas į Baltarusijos pusę – sumažėjęs
Anot G. Mišučio, Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai dirba pilnais pajėgumais – pro Medininkus per parą į Baltarusiją išvažiuoja 120–180 vilkikų, per Šalčininkus tuo metu – nuo 40 iki 100 krovininių transporto priemonių.
„Srautai tai yra gana stabilūs dabar iš tikrųjų. Punktai dirba pilnu pajėgumu“, – teigė jis.
Pasak VSAT atstovo, šie skaičiai yra panašūs į tuos, kurie buvo dar prieš vilkikų krizę Baltarusijoje, tačiau jis aiškina, jog srautai tikrai yra sumažėję, nes pasienio punktai nebesusiduria su pralaidumo problemomis ir vilkikų laukimas eilėse yra kaip niekad trumpas.
„Šalčininkuose būna momentų, kai visiškai nebūna jokių eilių – net laukimo aikštelės kartais būna visiškai tuščios. Medininkų punkte dabar vilkikams vidutiniškai tenka laukti 2–4 valandas, kol jie galės išvažiuoti. (...) Seniau būdavo, kad vilkikai paromis prie punktų stovėdavo, o laukimo eilėje laikai būdavo dviženkliai. Taigi, tie srautai tikrai sumažėję“, – tikino G. Mišutis.
Tai patvirtino ir asociacijos „Linava“ prezidentas.
„Šiai dienai krovinių srautai yra sumažėję iki minimumo, nes visi kroviniai persiskirstė ir vyksta per Lenkiją“, – teigė E. Mikėnas.
Kaip skelbė ELTA, krizė pasienyje kilo po to, kai iš Baltarusijos į Lietuvą kelis mėnesius buvo leidžiami kontrabandiniai oro balionai, trikdę Vilniaus oro uosto (VNO) veiklą, o dėl to Vyriausybės sprendimu pernai spalio pabaigoje buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Reaguodamas į šį Lietuvos sprendimą, Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje, transporto priemones jie buvo įpareigoti laikyti specialiose aikštelėse, už tai iš įmonių dabar reikalaujama susimokėti.
Visgi, kaip skelbta, turtą susigrąžinti siekiantiems vežėjams kilo sunkumų, nes mokėjimus reikia atlikti Baltarusijos įmonei, kuriai taikomos europinės sankcijos, tad bet kokie sandoriai gali būti laikomi sankcijų pažeidimu.
Sprendimą paleisti sulaikytus vilkikus Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka priėmė kovo 23 d.