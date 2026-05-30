Liūdna žinia – mirė patyręs kapitonas B. Latvėnas

Su šiuo kapitonu, puikiu žmogumi teko nemažai bendrauti laive „Šakiai“, kai jis dar priklausė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Ilgai šnekučiuodavomės plaukdami į išsiliejusios naftos surinkimo pratybas.
Buvo labai įdomus pokalbininkas. B. Latvėnas paieškos ir gelbėjimo laivo „Šakiai“ kapitono vyresniojo padėjėjo pareigas pradėjo eiti 1996 metais rugpjūčio 15 d. ir dirbo iki 2005 metų rugsėjo 12 d. Iš „Šakių“ tai metais jis buvo išlydėtas į pensiją.
Kai suskaičiavome metus, praleistus ant kapitono tiltelio, nustebo net jis pats. Iš 44 darbo laivuose metų – 27 einant laivo kapitono pareigas, vien tik „Šakiuose“ jis dirbo ilgiau kaip 9 metus. Kapitonas yra pasakęs: „Taip, jūra – ne kiekvienam. Aš joje prabuvau visą gyvenimą. Man jūroje netgi pečiai atsitiesdavo“.
Bronislavas Latvėnas kilę iš Biržų. Į tuometinę Klaipėdos jūreivystės mokyklą įstojo 1958-aisiais. Mėnesį pasimokę kursantai metams buvo išsiųsti atlikti praktiką jūroje. Dirbo įvairiuose laivuose jūreiviais, pečkuriais.
Klaipėdos jūreivystės mokyklą jis baigė 1962-aisiais ir tais pačiais metais pradėjo dirbti laivuose trečiuoju šturmanu. Atliko 11 reisų vidutiniuose žvejybos traleriuose, kurie dirbo ir už poliarinio rato, ir prie Grenlandijos, ir prie Kanados, ir prie Afrikos krantų.
Buvusio žvejų kolūkio gamybiniame refrižeratoriuje „Bajorai“ B. Latvėnas išdirbo būdamas kapitonu nuo 1970 metų iki 1996-ųjų.
„Bajorai“ Baltijos jūroje priiminėjo žuvis iš laivų. „Mes tada gaminome tiek prezervų, kad metus galėjome Lietuvą ir pusę Rusijos išmaitinti“,– viename iš interviu juokavo tuos laikus prisiminęs B. Latvėnas. – Man tas laivas buvo kaip motinai kūdikis.“
„Kiekvienas reisas yra savotiškas, nebūna dviejų vienodų. Jeigu moki laivybos taisykles kaip „Tėve mūsų“, viskas bus gerai. Man jūrinis gyvenimas nusisekė – neturėjau stambių avarijų. Žinoma, nutikdavo visokių dalykų“, – yra sakęs B. Latvėnas.
Draugai ir kolegos prisimins jį tokį – didžiąją savo gyvenimo dalį paaukojusį jūrai.
