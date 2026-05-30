V. Germanas persigalvojo – nebeskundžia jam skirtos baudos: už įžeidimą teks susimokėti

Balandžio 24 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas netenkino verslininko advokato skundo ir paliko galioti skirtą baudą. Šį sprendimą V. Germanas per 30 dienų galėjo apskųsti Vilniaus apygardos teismui, tačiau to nepadarė.
„Sprendimas įsiteisėjo gegužės 19 d.“, – Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.
2026 m. sausį Kauno kalėjime tarp V. Germano ir pareigūno įvyko konfliktas, kurio metu suimtasis kalėjimo darbuotoją pavadino invalidu. LKT nutarė, kad V. Germanas tokiu būdu įžeidė pareigūną.
Baudą gavęs V. Germanas su skundu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Per posėdį jis tvirtino, kad savo veiksmais nesiekė įžeisti pareigūno – anot jo, tokia paties reakcija buvo išprovokuota, kai iš jo buvo paimta apyrankė.
Jis tvirtino, kad žodį „invalidas“ pavartojo, norėdamas apibūdinti situaciją, kai kalėjimo pareigūnas iš jo atėmė apyrankę. V. Germanas pabrėžė, jog minėtas žodis nebuvo skirtas kalėjimo darbuotojui, o pagal kalėjimo taisykles, jam nebuvo draudžiama nešioti apyrankę.
Verslininkas taip pat pabrėžė, kad kalėjime jam buvo skiriamas ypatingas dėmesys, esą jis buvo nuolat provokuojamas.
„Turėjau asmeninį pareigūną, kurio tikslas buvo provokuoti mane kiekvieną dieną ir vėliau rašyti tarnybinius pareiškimus“, – kalbėjo V. Germanas.
Tuo metu kalėjimo pareigūnas teismui sakė, jog buvo pavadintas ir „šūdo gabalu“. Jis tvirtino, kad V. Germanas negalėjo eiti į susitikimų kambarį, dėvėdamas apyrankę.
Po ilgo kalinimo paleistas į laisvę
Vasarį Vilniaus apygardos teismui netenkinus prokuroro prašymo pratęsti V. Germanui taikytą suėmimą, įtariamajam buvo pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės – tai yra intensyvi priežiūra 6 mėnesiams ir 1 mln. eurų užstatas. Šį sprendimą prokuratūra buvo apskundusi Apeliaciniam teismui, tačiau pastarasis skundo netenkino.
Vasario 16 dieną V. Germanas buvo išleistas iš Kauno kalėjimo, jis nelaisvėje išbuvo 16 mėnesių.
Šių metų balandį Generalinė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kurioje kaltinimai pateikti verslininkui V. Germanui, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui Mindaugui Navickui ir dar dviem asmenims.
Teisėsaugos duomenimis, organizuota asmenų grupė, kuriai vadovavo V. Germanas ir M. Navickas neteisėtai įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų. Anot prokurorų, kaltinamieji įsigijo kriptoturto kasimo įrenginių, kurių dalį išgabeno iš Lietuvos, o įrangos tiekėjui melagingai pranešė, jog dalis produkcijos buvo sugadinti. Pasinaudojant šia schema, kaltinamieji neteisėtai įgijo svetimas lėšas. V. Germanas pranešė kaltės nepripažįstantis.
Ši baudžiamoji byla yra išskirta iš didelės apimties ikiteisminio tyrimo, kuris susijęs su įmonės „Foxpay“ veikla. Anksčiau Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad tiriant minėtos bendrovės veiklą, nustatyta, kad asmenų grupė galėjo legalizuoti mažiausi 17 mln. eurų.