Verslininkui A. Paukščiui įteiktas neeilinis popiežiaus apdovanojimas

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija feisbuke skelbė, kad Katedros atnaujinimo darbus rėmė Kaišiadorių rajono savivaldybė, Arvydas ir Gražina Paukščiai, Kęstutis ir Egidija Vaicekauskai, vietos parapijos tikintieji, Kaišiadorių vyskupijos kunigai.
Atnaujinimo darbams vadovavo Vidmantas Ašmonas, prižiūrėjo architektai Vidas ir Asta Stalaučinskai.
Katedros atnaujinimu rūpinosi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
Susiję straipsniai
„Įteikiame ir skelbiame jus, Arvydą Paukštį, iš Vilniaus metropolinės arkivyskupijos Grigaliaus Didžiojo ordino riteriu ir Didžiojo kryžiaus kavalieriumi civilinio luomo. Taip pat jums suteikia teisę nešioti didžiausio dydžio skiriamuosius ženklus, prisegtus prie jūsų krūtinės kairėje pusėje, ir naudotis visomis, su šiuo apdovanojimu susijusiomis privilegijomis“, – prieš įteikiant garbingą apdovanojimą sakė J. Ivanauskas.
Arvydas PaukštysPopiežiusPopiežius Leonidas XIV
Rodyti daugiau žymių