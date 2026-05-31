Į Varšuvą vykstantiems lietuviams – perspėjimas apie pokyčius nuo birželio 1 d.

Pagal šį apribojimą, kuris įsigalios pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22:00 iki 6:00 val. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės.
Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 m. lapkričio 1 d. dviejuose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa.
Duomenys rodo, kad dėl šios programos abiejose zonose, kuriose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 23,7 proc., o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58 proc.
Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių, reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvu paros metu – panašias priemones priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų.
Visiškas naktinės prekybos alkoholiu draudimas, kuris netaikomas restoranams, barams ar aludėms, jau galioja didžiuosiuose miestuose, įskaitant Krokuvą, Gdanską, Ščeciną, Liubliną ir Bydgoščą. Kiti miestai, tokie kaip Poznanė, Vroclavas, Žešovas, Katovicai, Bielsko-Biala ir Kielcė, prekybą apribojo tik savo istoriniuose centruose ir centrinėse miesto dalyse.