Nuo vieno laiško iki legendinio atidarymo: kaip „McDonald’s“ užkariavo Vilnių

Maestro Vytauto Kernagio įvardytas „labai gražus ir šaunus amerikietiškas dalykėlis“ išdygo Seinų gatvėje esančiame skverelyje šalia Geležinkelio stoties.
Čia restoranas stovi ir šiandien, o jo istorija mena jau trisdešimt metų atgal. Būtent 1996-ųjų gegužės 31-ąją Vilniuje ir buvo atidarytas pirmasis restoranas „McDrive“.
Pasiūlymu susidomėjo ne iškart
Vakarietiškos kultūros oro gūsis Vilnių pasiekė per politiką, buvusį Vilniaus miesto merą Artūrą Zuoką. Kontraktą su „McDonald’s Europe“ verslininkas pasirašė būdamas vos 27-erių.
Nors susidomėjimą atidaryti restoraną jis parodė kiek anksčiau.
„Buvo 1992–1993 m. – tuo metu buvau studentas, kaip sakoma, be cento kišenėje. Na, centų buvo, bet tikrai ne „McDonald’s“ verslui. Tada šis restoranų tinklas asocijavosi su Vakarų kultūra – rimtas pokytis mūsų naujai besikuriančioje valstybėje.
Teko lankytis jų restorane, man patiko, todėl parašiau laišką. Paklausiau, ar jie nenorėtų atidaryti restorano Vilniuje, ir pasakiau, kad aš norėčiau tai padaryti“, – kalbėdamas portalui Lrytas prisiminė A. Zuokas.
Tuo metu kompanija neturėjo planų nei Lietuvoje, nei Baltijos šalyse. Tačiau praėjus keleriems metams jaunas verslininkas buvo pakviestas į „McDonald’s“ atidarymą Rygoje. Ten jo pasiteirauta, ar šis tebeturintis planų dėl partnerystės.
„Nustebino, bet paskui paaiškėjo, kad iš Lietuvos daugiau niekas nebuvo parodęs noro, todėl jie man ir parašė“, – pasakojo jis.
Mėsainis pasirodė per brangus
Pirmoji A. Zuoko pažintis su „McDonald’s“ įvyko Maskvoje. Į šį miestą jis dažnai vykdavo dirbdamas karo žurnalistu britų kompanijoje „Independent Television News“, kadangi biuras buvo įsteigtas būtent Rusijos sostinėje.
Jis prisimena, kad pirmojo „McDonald’s“ restorano atidarymas buvo tarsi sprogimas tuometėje Sovietų Sąjungoje.
„Eilėse žmonės stovėdamo naktimis, kad tik ten patektų. Viso pasaulio žiniasklaidai apie tai rašė“, – apie nuotaikas Maskvoje pasakojo A. Zuokas.
Žinia apie greitojo maisto restorano atidarymą Lietuvoje tautiečius sudomino, tačiau buvo pasitikta daug ramiau, pastebėjo politikas. O ir verslo pradžia nebuvo lengva. Įtakos tam turėjo gana aukštos kainos – legendinis „Big Mac“ mėsainis tuo metu kainavo 7 litus.
„Vietos rinkai tikrai buvo per brangu. Su kompanijos atstovais prie stalo mes lyginome aplink esančių kavinių, restoranų ar valgyklų produktų kainas. Už tą pačią kainą galėjai nusipirkti lietuviškų cepelinų porciją ar picą, o tai atrodė sočiau už mėsainį.
Tik praėjus geram pusmečiui ar netgi metams „McDonald’s“ sumažino kainas apie 30 proc. Nuo to laiko restoranas tapo mėgstama vieta, ypač tarp jaunimo“, – pokytį prisiminė jis.
Pirmąkart išvydo algalapį
Nuo pat pirmosios „McDonald’s“ veiklos Lietuvoje dienos įmonėje dirbanti J. Vaidaugaitė prisimena, kad atidarius pirmąjį restoraną lankytojų eilė buvo nusidriekusi iki autobusų stotelės.
Toks žmonių susidomėjimas sujudino ir darbo rinką. Valandinis atlyginimas, pasak Jolantos, tuo metu siekė apie 3,25 lito per valandą. Palyginimui, minimalus valandinis atlyginimas Lietuvoje 1996-ųjų gegužę buvo 1,23 lito (neatskaičius mokesčių).
„Mama atnešė skelbimą, padėjo ant stalo, sako, rašyk CV, ten bus gerai.
Nuostabą man kėlė atsiskaitymo lapelis, jo nė vienoje darbovietėje nebuvau gavusi. Reikėjo atsidaryti banko sąskaitą, užsisakyti kortelę“, – trečiadienį, gegužės 27 d., surengtuose žiniasklaidos pusryčiuose prisiminė J. Vaidaugaitė.
Jau įsidarbinusi moteris ir pati sulaukė daug prašymų iš aplinkinių dėl pagalbos ieškant darbo.
„Bet buvo vykdomos didžiulės atrankos. Tais laikais ieškojo labai aktyvių, greitų žmonių“, – sakė ji.
Darbą pradėjusi nuo paprasčiausios pozicijos, Jolanta vėliau užėmė instruktorės, asistentės, vadybininkės pareigas, o galiausiai tapo paties pirmojo „McDonald’s“ restorano Vilniuje direktore. Šiandien ji vadovauja Perkūnkiemyje esančiame greitojo maisto restoranui.
Jolanta džiaugiasi, kad per ilgus darbo metus pavyko užkopti karjeros laiptais ir sukurti gražių draugysčių. Neišpildytas liko tik vienas lūkestis, šypteli ji:
„Kai darbinomės, mums pažadėjo – jei „McDonald’s“ išdirbsi 10 ar 20 metų, papildomai gausi vieną mėnesį apmokamų atostogų. Deja, to neįvyko.“
Planuoja restoranų plėtrą
Šiandien greitojo maisto restoranų tinklas veikia penkiuose Lietuvos miestuose. Iš viso atidaryta 19 restoranų, o darbuotojų skaičius siekia daugiau nei 1,2 tūkst.
Tuo metu pernai Lietuvoje aptarnautų klientų skaičius siekia 8 mln.
„Beveik tris kartus daugiau žmonių nei Lietuvoje yra gyventojų“, – pastebėjo „McDonald’s“ generalinis direktorius Baltijos šalyse Petre Tintoi.
Jo teigimu, per artimiausius kelerius metus restoranų tinklas planuoja investuoti daugiau nei 3 mln. eurų į naujas vietas. Taip pat kasmet tikimasi atidaryti po naują restoraną ir atnaujinti senuosius.
