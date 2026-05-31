Nidos švyturio pastatų kompleksas turi naują savininką

Vietos savivaldybė šią savaitę pranešė pasirašiusi turto priėmimo ir perdavimo aktą.
Jos nuosavybėn iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) perėjo šeši Švyturio gatvėje esantys objektai – administracinis pastatas, du gamybiniai ir du ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, taip pat Nidos šulinys.
Perduoto turto likutinė vertė siekia daugiau kaip 228 tūkst. eurų.
Nidos švyturys Neringos savivaldybei buvo perduotas dar 2019 metais, o dabar institucija perėmė ir likusią komplekso dalį Urbo kalno papėdėje.
Savivaldybė nurodo jau pradėjusi komplekso taikomuosius tyrimus, reikalingus būsimiems projektavimo darbams ir teritorijos pritaikymui.