„Aprangos grupės“ gegužės apyvarta per metus augo 13,8 proc.

Kaip pirmadienį pranešė įmonė, šiemet sausio-gegužės grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta sudarė 144,7 mln. eurų – 9,6 proc. daugiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2026 m. sausio-gegužės mėnesiais, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, Lietuvoje augo 11,4 proc., Latvijoje padidėjo 5,9 proc., o Estijoje padidėjo 8,1 proc.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 175 parduotuvių tinklą – 103 Lietuvoje, 45 Latvijoje ir 27 Estijoje.
Jų bendras plotas sudaro 93,8 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 1,5 proc.