„Citadele“ banko Lietuvos filialui vadovaus Sandra Gimžauskienė

„Man didelė garbė prisiimti šią atsakomybę ir toliau stiprinti „Citadele“ pozicijas Lietuvoje. Kartu su komanda sieksime toliau plėtoti paslaugas, stiprinti santykius su klientais ir prisidėti prie banko augimo Baltijos šalyse“, – sako S. Gimžauskienė.
„Džiaugiuosi, kad Sandra imasi šios rolės mums svarbiu laikotarpiu Lietuvoje. Jos profesinė patirtis, lyderystė ir dėmesys klientų patirčiai padės mums ir toliau kurti inovatyvias, į klientus orientuotas ir aukštos kokybės finansines paslaugas“, – sako „Citadele“ banko valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Rūta Ežerskienė.
Apie Sandrą Gimžauskienę
S. Gimžauskienė turi ilgametę patirtį bankininkystės ir finansinių paslaugų srityje. Jos profesinė karjera apima mažmeninę bankininkystę bei klientų patirties valdymą Baltijos šalyse. Anksčiau ji užėmė vadovaujančias pareigas kituose Baltijos šalių bankuose, o „Citadele“ banke vadovavo Baltijos klientų patirties kompetencijų centrui, kuriame buvo atsakinga už banko klientų patirties strategijos vystymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Apie „Citadele“ Lietuvoje
„Citadele“ bankas Lietuvoje veikia nuo 2010 metų – iš pradžių kaip dukterinė bendrovė AB „Citadele“ bankas, o nuo 2019 m. sausio mėn. kaip AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas. Filialas teikia visas bankines paslaugas privatiems ir verslo klientams, o klientų aptarnavimo centrai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.