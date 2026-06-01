„Šiaulių energija“ išsivers ir be valdybos – taip nusprendė miesto valdžia

Anot jo, „Šiaulių energijos“ valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras A. Visockas, jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką.
Mero teigimu, pagrindinis motyvas šiems pokyčiams – kad UAB neprivalo turėti valdybos ar stebėtojų tarybos, todėl šiems asmenims nereikės mokėti už darbą.
Aiškinamajame rašte nurodoma, jog pagrindinis pertvarkos tikslas yra valdymo struktūros supaprastinimas ir sąnaudų mažinimas.
Po pertvarkos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotiniame susirinkime atstovaujantis asmuo – meras.
Sprendimas dėl pertvarkos priimtas už siūlymą balsavus 19 iš 28 Šiaulių miesto tarybos posėdyje dalyvavusių politikų.
„Šiaulių energijos“ valdybą sudarė dvi savivaldybėje dirbančios specialistės ir du nepriklausomi nariai – portalo lrt.lt duomenimis, 2024 m. keturių valdybos narių darbas kainavo apie 92 tūkst. eurų.
Numatoma, kad po pertvarkymo akcininkų sudėtis, priklausančių akcijų kiekis, nominali akcijų vertė išliks nepakitusi, kontrolę vykdys tie patys akcininkai.
Anot portalo, Šiaulių miesto tarybos opozicija kritikavo šį sprendimą, anot jų, tokiu būdu įmonė patikima korupcijos byloje teisiamam A. Visockui.
Teisėsaugos surinktais duomenimis, meras kišosi į savivaldybei pavaldžios įmonės „Šiaulių šviesa“ viešuosius pirkimus ir siekė, kad LED šviestuvų pirkimo konkursą laimėtų konkreti įmonė.
Portalo teigimu, kaltės nepripažįstančiam merui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, pasikėsinimo sukčiauti ir poveikio liudytojui.
Teigiama, jog per tarybos posėdį atsikirsdamas opozicijos atstovams meras apie teisme nagrinėjamą korupcijos bylą neužsiminė, taip pat sakė, kad valdyba nereikalinga, nes „neturi, ką daryti, viskas reglamentuota – tiesiog sumoki pinigus, ir tiek“.
„Šiaulių energija“ įkurta 1997 m. rugpjūtį, kai įvyko „Lietuvos energijos“ (nuo 2019 m. – „Ignitis grupė“) reorganizacija.
Šilumos, elektros energijos, karšto vandens gamybos paslaugą teikiančios įmonės didžiausia akcininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, valdanti 95,3 proc. akcinio kapitalo.
Šiaulių rajono savivaldybei priklauso 4,61 proc., kitiems smulkiems akcininkams – likę 0,09 proc. akcijų.
Įmonė beveik tris dešimtmečius dirbo pagal tą patį modelį – jai vadovavo generalinis direktorius ir nepriklausomų narių turinti valdyba.
