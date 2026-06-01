„Wolt Market“ traukiasi iš Lietuvos: uždarys visas parduotuves

„2022 metais pradėjome „Wolt Market“ veiklą Lietuvoje siekdami šalies gyventojams pasiūlyti kokybiško maisto prekių apsipirkimo internetu patirtį.
Deja, investicijų lygis, reikalingas tvariam „Wolt Market“ verslui Lietuvoje plėtoti, neatitinka mūsų ilgalaikės strategijos. Tai nebuvo lengvas žingsnis.
Didžiuojamės savo komandos pastaraisiais metais nuveiktu darbu Lietuvoje“, – pranešime cituojamas „Wolt Market“ vadovas Baltijos šalims ir Danijai Lasse Weber‘is.
Platforma pažymi, kad pasitraukimas yra susijęs tik su Lietuva.
„Wolt“ ir toliau planuoja investuoti kitose rinkose, kuriose veikia, todėl šis žingsnis neturi įtakos „Wolt Market“ veiklai kitose šalyse“, – teigiama pranešime.
Pažymima, kad šiuo metu pradedamos konsultacijų procedūros su esamais darbuotojais, kuriuos tiesiogiai paveiks šis pokytis.
Kada bus uždaromos „Wolt Market“ parduotuvės, kol kas neskelbiama.